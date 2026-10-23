Vítimas foram perseguidas por homens em uma moto - Reprodução / Redes Sociais

Vítimas foram perseguidas por homens em uma motoReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/10/2026 10:31

Um homem morreu e outro ficou ferido ao serem baleados, na madrugada desta quinta-feira (22), no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . A Polícia Civil apura a hipótese da dupla ter sido alvo de uma tentativa de assalto.

O caso aconteceu na Rua Quarentena. Uma câmera de segurança flagrou os amigos Ygor Lima Gomes, de 24 anos, e Jean Mendes da Silva, de 21, sendo perseguidos por dois homens em uma moto, por volta das 5h20. As vítimas, que pilotavam duas motocicletas, estariam voltando de uma festa.

Ygor e Jean foram baleados. O primeiro morreu no local. O segundo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, ainda em Duque de Caxias.

De acordo com a prefeitura da cidade, Jean deu entrada na unidade por volta das 5h40, com ferimentos de tiro no tórax e no cotovelo esquerdo. O paciente foi avaliado pela equipe multidisciplinar e realizou exames de imagens, que constataram a presença simultânea de sangue na cavidade entre o pulmão e a parede do tórax, condição conhecida como hemopneumotórax.

Jean passou por cirurgia, que ocorreu sem problemas. Ele segue internado, na manhã desta sexta-feira (23), aos cuidados da equipe multidisciplinar e com dreno à direita. Seu quadro de saúde é estável.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.

Dez detidos

Também em Duque de Caxias, policiais militares detiveram 10 pessoas após uma madrugada de confrontos , nesta sexta-feira (23), na comunidade Vai Quem Quer, no bairro Campos Elíseos. Entre os detidos está um adolescente de 15 anos.

A Polícia Militar informou que equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) atuavam na localidade para encontrar um veículo suspeito de ser usado em homicídios na região do bairro Amapá. Durante as buscas, o carro foi identificado, junto com homens armados fazendo uso dele.

No decorrer do monitoramento, os policiais encontraram um indivíduo portando um fuzil. De acordo com a corporação, ao tentarem abordá-lo, os agentes foram alvo de disparos de arma de fogo, dando início a um confronto. A PM afirmou que outros criminosos armados se aproximaram para prestar apoio, intensificando os ataques.

Um veículo blindado foi acionado para prestar apoio aos policiais. Alguns dos suspeitos fugiram e, após um cerco, os agentes encontraram nove pessoas no interior de uma casa, em posse de um fuzil e duas pistolas.

A PM destacou que, durante a condução do grupo ao blindado, um outro homem, parado em uma esquina, atirou contra a equipe. Os policiais fizeram um novo cerco e conseguiram detê-lo. Ele também estava com um fuzil.

Entre os detidos está um adolescente de 15 anos. Dois dos nove homens tinham anotações criminais por homicídios. O restante não tinha antecedente.