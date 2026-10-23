Ousadia da quadrilha de 'Léo Piloto' acendeu alerta da Polícia Civil - Divulgação

Ousadia da quadrilha de 'Léo Piloto' acendeu alerta da Polícia Civil Divulgação

Publicado 23/10/2026 10:40



A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (22), o miliciano Leonardo Torres Gomes, o Léo Piloto. Ele é apontado como um dos puxadores de guerra da milícia liderada pelo criminoso conhecido como "Jorjão" ou "PL", e teria usado um uniforme da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) durante uma invasão armada na Zona Oeste.

Com ele, os agentes apreenderam uma pistola de uso restrito e um veículo de luxo roubado, que apresentava sinais identificadores adulterados.



fotogaleria

Leonardo é investigado por sua participação em confrontos e investidas destinadas à expansão territorial do grupo. Ele já estava sendo procurado desde julho deste ano, após ser identificado pelos agentes menos de 48 horas depois da circulação de imagens que mostravam homens armados utilizando uniformes Draco na Zona Oeste.



Na ocasião, criminosos portando fuzis e utilizando equipamentos táticos foram registrados ostentando identificações da unidade especializada da Polícia Civil, para disfarçar a invasão como uma operação policial em meio à disputa por territórios. Entre eles, segundo a investigação, estava Leonardo.



"A estratégia revela a ousadia do grupo, que, além de empregar armamento de guerra em disputas territoriais, teria utilizado a identidade visual de uma unidade policial especializada para mascarar sua atuação criminosa, intimidar a população e dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas ações armadas. Entretanto, a tentativa de se passar por policiais civis não impediu o avanço das investigações", explicou a corporação.



Atuação em disputas territoriais



Segundo a Polícia Civil, o miliciano já havia sido preso em flagrante pela própria Draco, em 2025, por suspeita de constituição de milícia privada, mas acabou colocado em liberdade posteriormente.



Sua atuação estaria ligada ao braço armado da organização liderada por “Jorjão”, apontada por promover ações violentas na Zona Oeste.



As imagens analisadas pelos agentes estão relacionadas a um confronto territorial entre integrantes da milícia e criminosos ligados à facção Comando Vermelho (CV).



A apuração continua para identificar outros envolvidos nas ações armadas, esclarecer a dinâmica dos confrontos e localizar os responsáveis pelo planejamento e comando dos ataques.



Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, com garantia de sigilo, pelo WhatsApp da Draco-IE, no número (21) 97908-4200, ou pelo Disque Denúncia, no telefone (21) 2252-1177.