Ousadia da quadrilha de 'Léo Piloto' acendeu alerta da Polícia Civil Divulgação
Na ocasião, criminosos portando fuzis e utilizando equipamentos táticos foram registrados ostentando identificações da unidade especializada da Polícia Civil, para disfarçar a invasão como uma operação policial em meio à disputa por territórios. Entre eles, segundo a investigação, estava Leonardo.
"A estratégia revela a ousadia do grupo, que, além de empregar armamento de guerra em disputas territoriais, teria utilizado a identidade visual de uma unidade policial especializada para mascarar sua atuação criminosa, intimidar a população e dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas ações armadas. Entretanto, a tentativa de se passar por policiais civis não impediu o avanço das investigações", explicou a corporação.
Atuação em disputas territoriais
Sua atuação estaria ligada ao braço armado da organização liderada por “Jorjão”, apontada por promover ações violentas na Zona Oeste.
As imagens analisadas pelos agentes estão relacionadas a um confronto territorial entre integrantes da milícia e criminosos ligados à facção Comando Vermelho (CV).
A apuração continua para identificar outros envolvidos nas ações armadas, esclarecer a dinâmica dos confrontos e localizar os responsáveis pelo planejamento e comando dos ataques.
Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, com garantia de sigilo, pelo WhatsApp da Draco-IE, no número (21) 97908-4200, ou pelo Disque Denúncia, no telefone (21) 2252-1177.
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