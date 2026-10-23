Preso tentou deixar o Presídio Gabriel Ferreira Castilho (Bangu 3-B), no Complexo Penitenciário de Gericinó, em BanguArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), a falsificação foi identificada após a análise do documento. Assim que constatou a irregularidade, a pasta comunicou o caso à Vara de Execuções Penais e aos demais órgãos de fiscalização para a adoção das medidas cabíveis.
O detento que seria beneficiado pelo documento foi transferido para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), unidade de segurança máxima, onde permanece em isolamento. A falsificação foi identificada antes que ele pudesse deixar a prisão, impedindo que a tentativa de soltura fosse concretizada.
O caso foi encaminhado às autoridades competentes para as providências necessárias.
Entre as unidades do complexo estão o Presídio Gabriel Ferreira Castilho (Bangu 3-B), onde foi identificado o alvará de soltura falso, e a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), para onde o detento foi transferido. O complexo também abriga cadeias públicas, penitenciárias, institutos penais e unidades hospitalares, sob a administração da Secretaria de Estado de Polícia Penal.
Líder do tráfico do Borel vira foragido após deixar a cadeia no Rio
A recaptura está a cargo da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Polícia Penal. De acordo com o Disque Denúncia, Pepinho é apontado como integrante da cúpula do tráfico na comunidade e tem ligação com o Comando Vermelho.
O homem foi preso em outubro de 2019, na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Na ocasião, ele tinha 30 anotações criminais e 16 mandados de prisão em aberto por diferentes crimes, incluindo homicídio, roubo e tráfico de drogas.
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