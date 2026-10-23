Preso tentou deixar o Presídio Gabriel Ferreira Castilho (Bangu 3-B), no Complexo Penitenciário de Gericinó, em BanguArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Alexia Gomes
Um preso tentou deixar o Presídio Gabriel Ferreira Castilho (Bangu 3-B), no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, com um alvará de soltura falso, na terça-feira (20).
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Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), a falsificação foi identificada após a análise do documento. Assim que constatou a irregularidade, a pasta comunicou o caso à Vara de Execuções Penais e aos demais órgãos de fiscalização para a adoção das medidas cabíveis.

O detento que seria beneficiado pelo documento foi transferido para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), unidade de segurança máxima, onde permanece em isolamento. A falsificação foi identificada antes que ele pudesse deixar a prisão, impedindo que a tentativa de soltura fosse concretizada.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes para as providências necessárias.
O Complexo Penitenciário de Gericinó fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro e reúne diversas unidades prisionais destinadas à custódia de pessoas privadas de liberdade. A estrutura abriga presos em diferentes regimes e situações judiciais, com estabelecimentos que possuem funções e níveis de segurança distintos.

Entre as unidades do complexo estão o Presídio Gabriel Ferreira Castilho (Bangu 3-B), onde foi identificado o alvará de soltura falso, e a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), para onde o detento foi transferido. O complexo também abriga cadeias públicas, penitenciárias, institutos penais e unidades hospitalares, sob a administração da Secretaria de Estado de Polícia Penal.

Líder do tráfico do Borel vira foragido após deixar a cadeia no Rio

Apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio, Peterson Fonseca de Souza, conhecido como Pepinho, de 34 anos, é procurado pela polícia após não retornar à prisão depois de receber o benefício da saída temporária do Dia das Crianças.
O detento deveria ter voltado à unidade prisional até 15 de outubro. Nesta quinta-feira (22), o Disque Denúncia divulgou um cartaz com informações sobre ele para auxiliar nas buscas.

A recaptura está a cargo da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Polícia Penal. De acordo com o Disque Denúncia, Pepinho é apontado como integrante da cúpula do tráfico na comunidade e tem ligação com o Comando Vermelho.

O homem foi preso em outubro de 2019, na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Na ocasião, ele tinha 30 anotações criminais e 16 mandados de prisão em aberto por diferentes crimes, incluindo homicídio, roubo e tráfico de drogas.