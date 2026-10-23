Wyllian Curado da Silva foi morto em um bar na zona norte - Reprodução/Redes sociais

Wyllian Curado da Silva foi morto em um bar na zona norteReprodução/Redes sociais

Publicado 23/10/2026 19:47 | Atualizado 23/10/2026 19:50

Representante da família de Willyan Curado da Silva, o advogado Edson Eduardo Teixeira acusa a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) de negar acesso ao inquérito e questiona a condução da investigação. O tatuador de 28 anos, conhecido como Cobra, foi morto a tiros por um policial militar no Cachambi , na Zona Norte do Rio. O advogado afirma suspeitar de corporativismo para proteger o agente, identificado como Natan Peixoto Diniz Cavalcanti.





Willyan morreu no dia 12 de outubro, após uma discussão com o policial, que estava de folga, na sede do motoclube Vikings, onde a vítima também trabalhava.



Segundo Edson, o pedido de acesso aos autos foi negado pelo delegado responsável. Ele afirma que já acionou a Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ) para tentar obter cópia do inquérito.



"Além desse péssimo histórico policial, a negativa do acesso ao inquérito pela DH da Capital me faz crer que está tendo alguma forma de corporativismo para proteger o policial Natan Peixoto", diz o advogado.



Edson também questiona o número de depoimentos colhidos até o momento. Segundo ele, familiares informaram que apenas uma pessoa teria sido ouvida. O advogado afirma que testemunhas importantes ainda precisariam prestar esclarecimentos e alerta que eventuais falhas na apuração podem prejudicar o processo criminal.



A Polícia Civil, no entanto, contesta as alegações. Em nota, a corporação rejeita as insinuações de ocultação de informações ou favorecimento ao policial e defende que a investigação conduzida pela DHC é independente, técnica e imparcial.



De acordo com a Civil, pelo menos três pessoas já prestaram depoimento. A corporação informou ainda que há determinação para intimar a companheira da vítima, a perita criminal Cris Reis.



A instituição também explica que o pedido de fornecimento de cópia integral do inquérito foi temporariamente indeferido para preservar diligências que ainda estão em andamento. Segundo a nota, o interesse dos familiares em acompanhar a investigação precisa ser compatibilizado com a necessidade de preservar as medidas investigativas.



A Polícia Civil acrescenta que, no dia da ocorrência, o delegado de plantão decidiu não efetuar a prisão em flagrante após avaliar os elementos disponíveis naquele momento. A decisão considerou a possibilidade de legítima defesa, hipótese que, segundo a corporação, continua sendo apurada.



A instituição ressaltou que a quantidade de depoimentos, isoladamente, não determina a abrangência ou a consistência de uma investigação, que depende da análise conjunta dos relatos e dos demais elementos reunidos. LEIA MAIS: Número de peixes retirados da Baía de Guanabara sobe para 5 toneladas Willyan morreu no dia 12 de outubro, após uma discussão com o policial, que estava de folga, na sede do motoclube Vikings, onde a vítima também trabalhava. O PM alegou ter atirado depois que o tatuador sacou uma arma falsa. A versão é contestada pela família. Segundo Edson, o pedido de acesso aos autos foi negado pelo delegado responsável. Ele afirma que já acionou a Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ) para tentar obter cópia do inquérito."Além desse péssimo histórico policial, a negativa do acesso ao inquérito pela DH da Capital me faz crer que está tendo alguma forma de corporativismo para proteger o policial Natan Peixoto", diz o advogado.Edson também questiona o número de depoimentos colhidos até o momento. Segundo ele, familiares informaram que apenas uma pessoa teria sido ouvida. O advogado afirma que testemunhas importantes ainda precisariam prestar esclarecimentos e alerta que eventuais falhas na apuração podem prejudicar o processo criminal.A Polícia Civil, no entanto, contesta as alegações. Em nota, a corporação rejeita as insinuações de ocultação de informações ou favorecimento ao policial e defende que a investigação conduzida pela DHC é independente, técnica e imparcial.De acordo com a Civil, pelo menos três pessoas já prestaram depoimento. A corporação informou ainda que há determinação para intimar a companheira da vítima, a perita criminal Cris Reis.A instituição também explica que o pedido de fornecimento de cópia integral do inquérito foi temporariamente indeferido para preservar diligências que ainda estão em andamento. Segundo a nota, o interesse dos familiares em acompanhar a investigação precisa ser compatibilizado com a necessidade de preservar as medidas investigativas.A Polícia Civil acrescenta que, no dia da ocorrência, o delegado de plantão decidiu não efetuar a prisão em flagrante após avaliar os elementos disponíveis naquele momento. A decisão considerou a possibilidade de legítima defesa, hipótese que, segundo a corporação, continua sendo apurada.A instituição ressaltou que a quantidade de depoimentos, isoladamente, não determina a abrangência ou a consistência de uma investigação, que depende da análise conjunta dos relatos e dos demais elementos reunidos.

Advogado aponta processos envolvendo o policial

Edson afirma ainda ter levantado processos envolvendo Natan Peixoto e identificou ações penais militares relacionadas a acusações de lesão corporal e injúria desde 2023. O advogado questiona a permanência do agente em atividade diante dos registros que diz ter encontrado.



Em resposta, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o agente foi submetido a um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado pela Corregedoria-Geral da corporação para apurar os fatos e avaliar eventuais medidas administrativas.



“A Corporação reitera que não compactua com quaisquer desvios de conduta ou práticas criminosas por parte de seus integrantes”, informou a PM, acrescentando que adota medidas disciplinares e administrativas previstas na legislação quando irregularidades são comprovadas.

Morte aconteceu após discussão no Cachambi

Willyan foi baleado no dia 12 de outubro, no moto clube Vikings, no cruzamento das ruas Baldraco e Ferreira de Andrade. Na ocasião, a Polícia Militar informou que o agente permaneceu no local após os disparos e se identificou como policial de folga.



Segundo a versão apresentada pelo PM, ele se desentendeu com a vítima e atirou após Willyan supostamente sacar um simulacro de arma de fogo. A dinâmica do confronto e as circunstâncias dos disparos são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital.



A companheira da vítima, Cris Reis, afirmou anteriormente a O DIA que Willyan não teve chance de se defender e relatou que os tiros foram disparados enquanto ele descia as escadas. A família contesta a versão de legítima defesa apresentada pelo policial.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Natan Peixoto Diniz Cavalcanti. O espaço segue aberto para posicionamentos

Nota da Polícia Civil na íntegra

"A Polícia Civil rejeita as insinuações de ocultação ou favorecimento na investigação da morte de Willyan Curado da Silva. A apuração conduzida pela Delegacia de Homicídios da Capital é independente, técnica e imparcial, sem qualquer interferência decorrente da condição pessoal ou funcional dos investigados.



No dia da ocorrência, o delegado de plantão, após apreciar os elementos então disponíveis, decidiu não efetuar a prisão em flagrante por entender a possibilidade de uma situação de legítima defesa, que está sendo apurada.



Não procede a afirmação de que apenas uma testemunha teria sido ouvida. Pelo menos três pessoas já prestaram depoimento, e há determinação de intimação da companheira da vítima. O esclarecimento dos fatos, contudo, decorre do conjunto de diligências e da análise integrada dos elementos reunidos. O número de depoimentos, isoladamente, não traduz o andamento, a abrangência ou a consistência da investigação.



O pedido de fornecimento de cópia integral dos autos foi temporariamente indeferido, pela necessidade de preservar diligências em andamento. O interesse legítimo dos familiares no esclarecimento do caso é reconhecido e deve ser compatibilizado com a preservação das medidas investigativas.



A Polícia Civil mantém seu compromisso com o esclarecimento integral dos fatos e a aplicação da lei, independentemente de quem esteja envolvido."

Nota da Polícia Militar

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, segundo o Comando de Polícia de Proximidade (CPP), o agente foi submetido a Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), já instaurado pela Corregedoria-Geral da Corporação, para a devida apuração dos fatos e adoção das medidas administrativas cabíveis.



O Comando da Corporação reitera que não compactua com quaisquer desvios de conduta ou práticas criminosas por parte de seus integrantes, adotando, com o devido rigor, as medidas disciplinares e administrativas previstas na legislação, sempre que comprovadas irregularidades.