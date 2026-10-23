Wyllian Curado da Silva foi morto em um bar na zona norteReprodução/Redes sociais
Willyan morreu no dia 12 de outubro, após uma discussão com o policial, que estava de folga, na sede do motoclube Vikings, onde a vítima também trabalhava. O PM alegou ter atirado depois que o tatuador sacou uma arma falsa. A versão é contestada pela família.
Segundo Edson, o pedido de acesso aos autos foi negado pelo delegado responsável. Ele afirma que já acionou a Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ) para tentar obter cópia do inquérito.
"Além desse péssimo histórico policial, a negativa do acesso ao inquérito pela DH da Capital me faz crer que está tendo alguma forma de corporativismo para proteger o policial Natan Peixoto", diz o advogado.
Edson também questiona o número de depoimentos colhidos até o momento. Segundo ele, familiares informaram que apenas uma pessoa teria sido ouvida. O advogado afirma que testemunhas importantes ainda precisariam prestar esclarecimentos e alerta que eventuais falhas na apuração podem prejudicar o processo criminal.
A Polícia Civil, no entanto, contesta as alegações. Em nota, a corporação rejeita as insinuações de ocultação de informações ou favorecimento ao policial e defende que a investigação conduzida pela DHC é independente, técnica e imparcial.
De acordo com a Civil, pelo menos três pessoas já prestaram depoimento. A corporação informou ainda que há determinação para intimar a companheira da vítima, a perita criminal Cris Reis.
A instituição também explica que o pedido de fornecimento de cópia integral do inquérito foi temporariamente indeferido para preservar diligências que ainda estão em andamento. Segundo a nota, o interesse dos familiares em acompanhar a investigação precisa ser compatibilizado com a necessidade de preservar as medidas investigativas.
A Polícia Civil acrescenta que, no dia da ocorrência, o delegado de plantão decidiu não efetuar a prisão em flagrante após avaliar os elementos disponíveis naquele momento. A decisão considerou a possibilidade de legítima defesa, hipótese que, segundo a corporação, continua sendo apurada.
A instituição ressaltou que a quantidade de depoimentos, isoladamente, não determina a abrangência ou a consistência de uma investigação, que depende da análise conjunta dos relatos e dos demais elementos reunidos.
Advogado aponta processos envolvendo o policial
Em resposta, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o agente foi submetido a um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado pela Corregedoria-Geral da corporação para apurar os fatos e avaliar eventuais medidas administrativas.
“A Corporação reitera que não compactua com quaisquer desvios de conduta ou práticas criminosas por parte de seus integrantes”, informou a PM, acrescentando que adota medidas disciplinares e administrativas previstas na legislação quando irregularidades são comprovadas.
Morte aconteceu após discussão no Cachambi
Segundo a versão apresentada pelo PM, ele se desentendeu com a vítima e atirou após Willyan supostamente sacar um simulacro de arma de fogo. A dinâmica do confronto e as circunstâncias dos disparos são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital.
A companheira da vítima, Cris Reis, afirmou anteriormente a O DIA que Willyan não teve chance de se defender e relatou que os tiros foram disparados enquanto ele descia as escadas. A família contesta a versão de legítima defesa apresentada pelo policial.
Nota da Polícia Civil na íntegra
No dia da ocorrência, o delegado de plantão, após apreciar os elementos então disponíveis, decidiu não efetuar a prisão em flagrante por entender a possibilidade de uma situação de legítima defesa, que está sendo apurada.
Não procede a afirmação de que apenas uma testemunha teria sido ouvida. Pelo menos três pessoas já prestaram depoimento, e há determinação de intimação da companheira da vítima. O esclarecimento dos fatos, contudo, decorre do conjunto de diligências e da análise integrada dos elementos reunidos. O número de depoimentos, isoladamente, não traduz o andamento, a abrangência ou a consistência da investigação.
O pedido de fornecimento de cópia integral dos autos foi temporariamente indeferido, pela necessidade de preservar diligências em andamento. O interesse legítimo dos familiares no esclarecimento do caso é reconhecido e deve ser compatibilizado com a preservação das medidas investigativas.
A Polícia Civil mantém seu compromisso com o esclarecimento integral dos fatos e a aplicação da lei, independentemente de quem esteja envolvido."
Nota da Polícia Militar
O Comando da Corporação reitera que não compactua com quaisquer desvios de conduta ou práticas criminosas por parte de seus integrantes, adotando, com o devido rigor, as medidas disciplinares e administrativas previstas na legislação, sempre que comprovadas irregularidades.
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