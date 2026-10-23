Valéria Lima foi atingida por três facadas no tórax e embaixo da axila - Reprodução/Rede Social

Valéria Lima foi atingida por três facadas no tórax e embaixo da axilaReprodução/Rede Social

Publicado 23/10/2026 12:06

Familiares e amigos lamentaram a morte de Valéria Silva de Jesus Lima, de 42 anos, esfaqueada pelo companheiro, Maxwel de Souza Gomes, de 37, preso em flagrante. O crime aconteceu nesta quinta-feira (22), na comunidade Três Campos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

"Passei a madrugada toda pensando no que aconteceu com a minha prima, e infelizmente a vida nos cega. Minha prima, uma mulher guerreira, divertida e trabalhadora, que teve a vida arrancada brutalmente por um infeliz. A Valéria não merecia esse fim… Espero que a justiça seja feita e que esse homem pague por cada lágrima que seus filhos derramaram, porque, sinceramente, foi uma das cenas mais tristes que vi e que me doeu muito. Descansa em paz, minha prima!", desabafou uma familiar.



"Muito triste pela notícia, era uma pessoa maravilhosa. Tive o prazer de trabalhar junto. Que Deus te receba de braços abertos", comentou uma amiga. "Conheço ela desde pequena, menina trabalhadora, família, humilde. Triste isso, meu Deus! Vi ela crescer no bairro", acrescentou outra.

Em meio à dor, a prima da vítima, Raíssa Meire, lembrou a generosidade e a dedicação da mulher aos familiares.



“O que falar da Valéria? Era uma mulher de ferro, que estava sempre disposta a ajudar as pessoas”, afirmou Raíssa.



Segundo ela, Valéria ajudou a criar os próprios sobrinhos, cuidou das irmãs quando eram mais novas e também acompanhou o pai até a morte, há cerca de dois anos.



“A Valéria era maravilhosa, muito boa de coração. Todos gostavam dela. Aonde chegava, conquistava todo mundo”, disse a prima, que classificou o ocorrido como inacreditável.



Raíssa contou que a família soube da morte por meio de uma sobrinha de Valéria, que entrou em contato para dar a notícia. Desde então, os parentes tentam lidar com a perda.



“A família está arrasada e ainda sem acreditar”, relatou.



Sobre o homem apontado como responsável pelo crime, Raíssa disse que não tinha proximidade com ele. Segundo ela, era uma pessoa reservada, que quase não conversava com os demais.

Valéria foi atingida por três facadas: duas no tórax e uma abaixo da axila direita. Ela chegou a ser levada pelo próprio companheiro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos. Maxwel acabou preso na unidade de saúde e levado para a delegacia, onde prestou depoimento.



Durante o interrogatório, ele alegou que a própria vítima teria provocado os ferimentos. No entanto, segundo a Polícia Civil, a versão foi descartada.



No local do crime, os agentes encontraram o cabo de uma faca sem a lâmina. A polícia também analisa os depoimentos colhidos e os resultados dos exames periciais para esclarecer como foi a dinâmica do caso. As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



Valéria era mãe de seis filhos. Os três mais novos moravam com o pai, ex-marido dela. O velório e sepultamento de Valéria acontecem neste sábado no Cemitério de Nova Iguaçu.

A reportagem não localizou a defesa de Maxwel. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Homem é preso em Copacabana suspeito de dopar e extorquir vítimas

Agentes da 15ª DP (Gávea) realizaram a prisão em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça de Minas Gerais por suspeita de furto qualificado. Segundo a corporação, Igor se preparava para encontrar outra possível vítima quando a polícia o localizou. Com ele, os policiais encontraram um frasco de clonazepam, medicamento que, conforme as investigações, serviria para dopar a pessoa.