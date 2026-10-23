Luís Cláudio Galisa dos Santos foi baleado enquanto trabalhavaReprodução / Redes Sociais

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Alexia Gomes
A direção do Hospital Municipal Salgado Filho informou, nesta sexta-feira (23), que o estado de saúde do entregador de açaí Luís Cláudio Galisa dos Santos, de 26 anos, baleado enquanto trabalhava na noite de sábado (17), é estável. O jovem permanece internado na unidade após ser atingido por dois disparos durante um confronto entre criminosos em Madureira, na Zona Norte do Rio.
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Por volta das 22h de sábado, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), provenientes do Morro da Serrinha, invadiram a região, dominada pelo Comando Vermelho (CV). Durante a ação, além de Luís Cláudio, outras pessoas teriam sido baleadas. Ao menos uma delas não resistiu aos ferimentos.

Na ocasião, Adriana Almeida, mãe do entregador, relatou ao O DIA que o estado de saúde do filho era delicado e inspirava cuidados. Luís Cláudio foi atingido por dois disparos: um no tórax, que atravessou o corpo e atingiu o braço, e outro no abdômen, com saída pela nádega.

O jovem realizava uma entrega de açaí quando foi atingido pelos tiros. Segundo Adriana, a própria cliente pegou o carro e socorreu o entregador. Inicialmente, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda, mas precisou ser transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, já que a unidade de saúde estava lotada com outras vítimas de disparos.

“Como ele teve duas perfurações, a UPA não tem o equipamento adequado, mandaram ele para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde ele segue internado. A UPA de Rocha Miranda ontem estava lotada de pessoas que tinham tomado bala perdida. Toda hora chegava um carro com alguém”, disse Adriana na ocasião.

A mãe do entregador também contou que outro profissional que trabalhava com entregas foi baleado durante o confronto, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Wendrel Silva da Rocha.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte. A Polícia Civil também apura a atuação de grupos criminosos na região. Agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

Moradora de Madureira há muitos anos, Adriana lamentou a falta de segurança na região e cobrou medidas para garantir que os trabalhadores possam exercer suas atividades sem colocar a própria vida em risco. Para ela, a violência afeta diretamente a rotina dos moradores, que precisam sair de casa diariamente para trabalhar.

“Nossos filhos não podem deixar de trabalhar. A gente precisa de segurança para ir e vir, porque daqui a pouco a gente não consegue sair para trabalhar. A bandidagem já tomou conta. Isso está errado. A gente paga imposto, a gente paga nossas contas em dia. O mínimo que a gente tem direito é segurança, porque hoje foi meu filho e amanhã vai ser o filho de outra”, lamentou.