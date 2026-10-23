Movimentação próxima ao Museu do Amanhã, nesta sexta-feira (23). Reginaldo Pimenta
No sábado (24), o calor ainda predomina, com máxima prevista de 33°C e mínima de 19°C. O céu ficará parcialmente nublado a nublado, e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Os ventos devem variar de fracos a moderados, com direção norte e nordeste.
No domingo (25), a temperatura máxima deve cair sete graus em relação ao dia anterior. Os ventos também ficam mais intensos, com velocidade de moderada a forte e direção sudoeste.
Na segunda-feira (26), o céu permanecerá nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. A previsão indica mínima de 16°C e máxima de 23°C, além de ventos moderados a fortes, vindos do sul e sudoeste.
Já na terça-feira (27), a expectativa é de chuva fraca e isolada durante a madrugada e a manhã. O céu continuará nublado a encoberto, e as temperaturas devem ficar entre 16°C e 25°C. Os ventos serão fracos a moderados, com direção leste e sudeste.
Documentos para o segundo turno
- E-Título (desde que apareça a foto do eleitor no aplicativo);
- Carteira de identidade;
- Identidade social;
- Passaporte;
- Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;
- Certificado de reservista;
- Carteira de trabalho física;
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar.
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