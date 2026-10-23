Biblioteca em Anchieta terá atividades gratuitas neste sábado (24) - Divulgação

Biblioteca em Anchieta terá atividades gratuitas neste sábado (24)Divulgação

Publicado 23/10/2026 15:54





As opções ligadas à tecnologia e à cultura pop estão entre as atrações voltadas principalmente ao público jovem. A iniciativa busca utilizar os games como ferramentas de aprendizagem, convivência e inclusão, com estímulo ao desenvolvimento de habilidades como raciocínio lógico, comunicação e cooperação. A Biblioteca A Casa Amarela, em Anchieta, na Zona Norte do Rio, promove neste sábado (24), das 8h às 12h, uma manhã de atividades gratuitas para diferentes faixas etárias. A programação reúne aulas de zumba e ioga, ginástica para idosos, funcional infantil, jogos eletrônicos e oficinas de cosplay.As opções ligadas à tecnologia e à cultura pop estão entre as atrações voltadas principalmente ao público jovem. A iniciativa busca utilizar os games como ferramentas de aprendizagem, convivência e inclusão, com estímulo ao desenvolvimento de habilidades como raciocínio lógico, comunicação e cooperação.

A atividade ocorre após a regulamentação do Marco Legal da Indústria de Jogos Eletrônicos (Lei nº 14.852/2024), por meio de decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 14. A legislação estabelece diretrizes para o setor e reconhece a relevância econômica, cultural e tecnológica dos games no país.



Idealizador da Biblioteca A Casa Amarela, Pedro do Livro afirma que aproximar crianças e adolescentes da tecnologia faz parte da proposta de ampliar oportunidades por meio de ações sociais e culturais.



“Nosso compromisso é mostrar às crianças e aos jovens que existem diferentes caminhos para aprender, desenvolver talentos e construir um futuro melhor. A tecnologia e os jogos eletrônicos fazem parte da realidade de muitas famílias, e queremos aproximar esse universo da educação, da cultura e da inclusão social. A Casa Amarela é um espaço de acolhimento, oportunidades e transformação, onde ninguém caminha sozinho”, destacou.



Professor de e-sports na instituição, Maurício Loureiro também ressaltou o potencial educativo dos jogos. Segundo ele, as aulas favorecem a interação entre os participantes e ajudam a desenvolver competências que podem ser aplicadas fora do ambiente virtual.



“As aulas estimulam o trabalho em equipe, a comunicação, a amizade, o pensamento crítico e a coordenação motora. Os alunos apresentaram avanços significativos na confiança, na interação e na adaptação a novos jogos. Um dos destaques foi um torneio de FC 26, que reuniu 20 participantes e demonstrou a evolução dos jovens. Os games são uma forma divertida de aprendizado, com benefícios que ultrapassam as telas e contribuem para o desenvolvimento pessoal e acadêmico”, contou.



A programação também contempla atividades físicas e de bem-estar para crianças, adultos e idosos. A proposta da biblioteca é ampliar as opções de lazer acessível no bairro e incentivar a integração entre os moradores.



Serviço



Local: Biblioteca A Casa Amarela, em Anchieta, Zona Norte do Rio

Data: sábado (24)

Horário: das 8h às 12h

Atividades: zumba, ioga, ginástica para idosos, funcional infantil, jogos eletrônicos e oficinas de cosplay

Entrada: gratuita

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral