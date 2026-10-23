DEAM de Belford Roxo investiga o caso - Divulgação

DEAM de Belford Roxo investiga o casoDivulgação

Publicado 23/10/2026 17:09





Segundo a delegada titular da unidade, Fernanda Fernandes, em entrevista ao O DIA, a menina sofreu agressões com socos, chutes, um cabo de vassoura e uma pá de ferro. Durante o depoimento, o pai confessou os atos e alegou que pretendia "corrigir" a filha.



O indiciamento foi baseado no crime de tortura, que consiste em submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a intenso sofrimento físico ou mental, por meio de violência ou grave ameaça, como forma de castigo pessoal ou medida preventiva. A Polícia Civil investiga um homem por torturar a própria filha. Ele confessou ter espancado a menina, de 9 anos, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O caso foi registrado na última quinta-feira (15) e está sob investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município. A perícia identificou múltiplas lesões na criança.Segundo a delegada titular da unidade, Fernanda Fernandes, em entrevista ao, a menina sofreu agressões com socos, chutes, um cabo de vassoura e uma pá de ferro. Durante o depoimento, o pai confessou os atos e alegou que pretendia "corrigir" a filha.O indiciamento foi baseado no crime de tortura, que consiste em submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a intenso sofrimento físico ou mental, por meio de violência ou grave ameaça, como forma de castigo pessoal ou medida preventiva.

Ainda de acordo com a delegada, a pena máxima prevista para o crime é de oito anos de prisão, com possibilidade de aumento de um terço quando a vítima é criança. Até o momento, ninguém foi preso.



A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.

Vítima de feminicídio

Familiares e amigos lamentaram a morte de Valéria Silva de Jesus Lima, de 42 anos, esfaqueada pelo companheiro, Maxwel de Souza Gomes, de 37, preso em flagrante. O crime aconteceu nesta quinta-feira (22), na comunidade Três Campos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

"Passei a madrugada toda pensando no que aconteceu com a minha prima, e infelizmente a vida nos cega. Minha prima, uma mulher guerreira, divertida e trabalhadora, que teve a vida arrancada brutalmente por um infeliz. A Valéria não merecia esse fim… Espero que a justiça seja feita e que esse homem pague por cada lágrima que seus filhos derramaram, porque, sinceramente, foi uma das cenas mais tristes que vi e que me doeu muito. Descansa em paz, minha prima!", desabafou uma familiar.

"Muito triste pela notícia, era uma pessoa maravilhosa. Tive o prazer de trabalhar junto. Que Deus te receba de braços abertos", comentou uma amiga.

"Conheço ela desde pequena, menina trabalhadora, família, humilde. Triste isso, meu Deus! Vi ela crescer no bairro", acrescentou outra.



Valéria foi atingida por três facadas: duas no tórax e uma abaixo da axila direita. Ela chegou a ser levada pelo próprio companheiro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos. Maxwel acabou preso na unidade de saúde e levado para a delegacia, onde prestou depoimento.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral