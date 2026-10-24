Especialistas comentam sobre lei antiterrorismo no Rio - Arquivo O Dia

Especialistas comentam sobre lei antiterrorismo no Rio Arquivo O Dia

Publicado 24/10/2026 17:54

Especialistas avaliam quais mudanças o projeto de lei que propõe classificar o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas no estado do Rio de Janeiro pode provocar no crime organizado. A proposta foi aprovada na última quarta-feira (21) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O texto ainda precisa ser votado em plenário.

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Ao jornal O DIA, o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência (LAV), Ignácio Cano, explica que a classificação de facções criminosas como organizações terroristas não teria efeitos jurídicos, uma vez que a competência para legislar sobre Direito Penal é da União, e não dos estados.



"Em segundo lugar, já existe uma lei antiterrorista no Brasil que define terrorismo de outra forma, bastante restritiva, de fato, mas os estados não podem redefinir questões penais que estão definidas na legislação federal. Isso não existe", avalia o especialista.



Cano acrescenta que o país já dispõe de leis voltadas ao combate ao crime organizado e cita a proposta de emenda à Constituição



O professor também relaciona a iniciativa na Alerj a interesses políticos. "Obviamente, a intenção de quem aprovou essa lei é política, é criar um fato político, em correspondência ao candidato Flávio Bolsonaro e em correspondência com o governo dos Estados Unidos, que têm usado essa classificação para justificar ações territoriais deles, matando pessoas suspeitas de transportar drogas. Essa classificação é usada como uma ferramenta imperial dos EUA para cometer execuções sumárias em outros estados, com a desculpa de que estão protegendo a população", afirma.



A advogada criminalista Lorena Pontes explica que a principal questão em relação ao projeto de lei é saber se a classificação vai oferecer instrumentos efetivamente novos para o enfrentamento ao crime organizado. Isso porque a mudança de nomenclatura, por si só, não garante maior eficiência nas operações policiais.



Assim como o professor da Uerj, a advogada ressalta que o estado já dispõe de mecanismos legais para investigar facções, responsabilizar seus integrantes e combater o financiamento dessas organizações.



"Hoje, o Brasil já dispõe de uma legislação específica para organizações criminosas e de uma lei federal que disciplina o terrorismo. A Lei 12.850, de 2013, permite investigar e responsabilizar organizações criminosas, enquanto a Lei 13.260, de 2016, estabelece o marco jurídico do combate ao terrorismo. O projeto da Alerj prevê protocolos de atuação e articulação com instituições que adotem a classificação de terroristas para esses grupos. Entretanto, não cria automaticamente novos poderes de investigação, novas hipóteses de prisão ou autorização para bloquear bens sem observar os requisitos legais", observa Lorena Pontes.



A advogada explica que o ponto central da discussão é identificar qual lacuna da legislação atual a proposta pretende preencher. "Se houver mecanismos concretos de cooperação e inteligência que melhorem a capacidade de investigação, eles precisam ser claramente definidos. O simples enquadramento de uma facção em uma categoria não substitui uma estratégia operacional consistente", adverte. Ao jornal, o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência (LAV), Ignácio Cano, explica que a classificação de facções criminosas como organizações terroristas não teria efeitos jurídicos, uma vez que a competência para legislar sobre Direito Penal é da União, e não dos estados."Em segundo lugar, já existe uma lei antiterrorista no Brasil que define terrorismo de outra forma, bastante restritiva, de fato, mas os estados não podem redefinir questões penais que estão definidas na legislação federal. Isso não existe", avalia o especialista.Cano acrescenta que o país já dispõe de leis voltadas ao combate ao crime organizado e cita a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública , que, segundo ele, prevê novos instrumentos para apreender bens e bloquear empresas suspeitas de colaborar com organizações criminosas.O professor também relaciona a iniciativa na Alerj a interesses políticos. "Obviamente, a intenção de quem aprovou essa lei é política, é criar um fato político, em correspondência ao candidato Flávio Bolsonaro e em correspondência com o governo dos Estados Unidos, que têm usado essa classificação para justificar ações territoriais deles, matando pessoas suspeitas de transportar drogas. Essa classificação é usada como uma ferramenta imperial dos EUA para cometer execuções sumárias em outros estados, com a desculpa de que estão protegendo a população", afirma.A advogada criminalista Lorena Pontes explica que a principal questão em relação ao projeto de lei é saber se a classificação vai oferecer instrumentos efetivamente novos para o enfrentamento ao crime organizado. Isso porque a mudança de nomenclatura, por si só, não garante maior eficiência nas operações policiais.Assim como o professor da Uerj, a advogada ressalta que o estado já dispõe de mecanismos legais para investigar facções, responsabilizar seus integrantes e combater o financiamento dessas organizações."Hoje, o Brasil já dispõe de uma legislação específica para organizações criminosas e de uma lei federal que disciplina o terrorismo. A Lei 12.850, de 2013, permite investigar e responsabilizar organizações criminosas, enquanto a Lei 13.260, de 2016, estabelece o marco jurídico do combate ao terrorismo. O projeto da Alerj prevê protocolos de atuação e articulação com instituições que adotem a classificação de terroristas para esses grupos. Entretanto, não cria automaticamente novos poderes de investigação, novas hipóteses de prisão ou autorização para bloquear bens sem observar os requisitos legais", observa Lorena Pontes.A advogada explica que o ponto central da discussão é identificar qual lacuna da legislação atual a proposta pretende preencher. "Se houver mecanismos concretos de cooperação e inteligência que melhorem a capacidade de investigação, eles precisam ser claramente definidos. O simples enquadramento de uma facção em uma categoria não substitui uma estratégia operacional consistente", adverte.

O crime organizado não se sustenta apenas pela violência



Outro ponto levantado pela advogada Lorena Pontes é que as facções criminosas não se sustentam apenas pela violência. A especialista observa que esses grupos dependem de recursos financeiros, circulação de armas, redes de distribuição, lavagem de dinheiro, recrutamento e, em determinadas situações, conexões com agentes públicos corruptos.

Para reduzir efetivamente o poder dessas organizações, o Estado precisaria atingir toda essa estrutura, e não apenas os integrantes que estão na linha de frente. "A classificação de 'terrorismo' pode ter alguma utilidade se resultar em mecanismos concretos de cooperação e atuação. Mas o sucesso da proposta deve ser avaliado pelos resultados: redução da violência, desarticulação das lideranças, enfraquecimento financeiro das facções e recuperação dos territórios. Sem esses resultados, o impacto tende a ser limitado", conclui.

Como uma possível mudança na classificação pode impactar as operações

O professor Ignácio Cano alerta que uma eventual mudança na classificação das facções não enfraqueceria diretamente os grupos criminosos, mas poderia abrir caminho para ações policiais mais agressivas.

"A medida não reduz o poder das facções. O que pode mudar são operações mais agressivas deflagradas. Se a gente começa a fazer operações como a Operação Contenção, realizada há um ano, que matou mais de 120 pessoas, pode ter um impacto para muito mais gente", diz.



Para Lorena Pontes, os moradores das comunidades precisam estar no centro dessa discussão, pois são frequentemente as principais vítimas da violência provocada pelas facções e também podem sofrer diretamente os efeitos das operações policiais.



"Se a medida resultar apenas em uma intensificação de ações repressivas, sem planejamento, inteligência e proteção da população, existe o risco de aumentar a exposição dos moradores à violência sem produzir uma mudança duradoura. A segurança pública não pode ser medida somente pelo número de operações ou de prisões. É necessário observar se as crianças conseguem ir à escola, se os trabalhadores podem circular sem medo, se os comerciantes conseguem manter suas atividades e se a população recupera a confiança nas instituições", diz.

Entenda a PEC da Segurança Pública



A PEC altera as competências de União, Estados e municípios para fortalecer o combate ao crime. O texto prevê o endurecimento penal contra faccionados e blindagem dos Estados contra a influência da União para direcionar políticas públicas - na contramão do proposto na proposta original, elaborada pelo então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Também dá à Polícia Federal poder de investigar infrações penais "contra a ordem social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União", inclusive crimes ambientais, organizações criminosas e milícias privadas. Antes havia a previsão de se investigar "infrações sob administração militar", mas o deputado Mendonça Filho (PL) tirou esse trecho do texto.



A PEC tira a centralidade da União na coordenação de políticas nacionais de segurança, foco da proposta anterior. Em vez de caber à União "manter" a segurança pública e a defesa social, o texto prevê que ela vai "prover os meios necessários à manutenção", sinalizando financiamento por parte do governo federal, e não execução. E prevê que cada ente federativo vai ter seus próprios conselhos e políticas sobre o setor.



A PEC dá poder aos municípios para criar suas próprias polícias comunitárias, uma vez que tenham "capacidade financeira" para custear a corporação, e veda "a coexistência de órgão municipal de segurança pública com atribuições sobrepostas".



Além disso, permite aos Estados criar forças-tarefas e organizar o sistema socioeducativo sem a participação da União e também fortalece os parlamentares contra outros Poderes. Isso porque dá competência ao Congresso Nacional para "sustar (derrubar) os atos normativos do Poder Executivo, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa".



A PEC incorpora o espírito do projeto de lei antifacção, cuja versão original também foi elaborada pelo ministério, ao criar uma nova categoria penal de "organização criminosa de alta periculosidade", incluindo facções e milícias, que teriam um regime penal mais rigoroso.



Há a previsão, por exemplo, de sanções mais graves e regime legal especial para lideranças dessas organizações criminosas. Crimes cometidos com "violência ou grave ameaça" também receberiam tratamento mais duro. Esses criminosos deverão ficar em presídios de segurança máxima.



O texto também dificulta a progressão de regime e de realização de acordos de não persecução penal para essas pessoas. Além disso, quem estiver em prisão provisória perde o direito de votar enquanto estiver detido.

