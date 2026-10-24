Uma faca e seis celulares foram apreendidos com o grupoDivulgação
Quatro criminosos são presos após roubo a estabelecimento na Taquara
Na ação, um funcionário ficou ferido e precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca
O analógico e o digital na disputa do voto
Encerrada a campanha, fica claro que a polarização não se limitou à disputa entre a direita e a esquerda, mas também aos meios utilizados na campanha
Homem é preso após ameaçar ex-companheira de morte na Baixada
Homem foi até o trabalho da ex e enviou fotos da fachada durante as ameaças; prisão ocorreu em São João de Meriti
Especialistas debatem impacto de classificar CV como terrorista
A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, e texto ainda precisa ser votado em plenário
Vídeo: tentativa de assalto termina com suspeito preso em Ipanema
Suspeito foi contido por agentes do Segurança Presente em Ipanema neste sábado (24). Caso foi levado para a 14ª DP.
MP Eleitoral pede que TSE barre candidatura de Márcio Canella
Parecer enviado à Corte aponta indícios de ligação do deputado eleito com organizações criminosas, incluindo o Comando Vermelho
Novo vazamento afeta fornecimento de água em diferentes bairros do Rio
Bairros da Zona Oeste são os mais afetados. Apesar disso, a falta d´água também atinge a Baixada e capital fluminense
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