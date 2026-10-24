Na cidade do Rio, o banho de mar não é recomendado nas praias de Botafogo, Urca e Pontal de Sepetiba. Além disso, alguns trechos específicos de outras praias também não são indicados, como:
- Barra da Tijuca, Zona Sudoeste: no Quebra-Mar, em frente à Rua Sargento João de Faria e em frente ao 2º Grupamento Marítimo (GMAR); - Ipanema, Zona Sul: em frente à Rua Paul Redfern e à Rua Garcia d’Ávila.
Já em Niterói, na Região Metropolitana, o banho também é considerado impróprio nas praias do Gragoatá, das Flechas, de São Francisco, de Charitas e de Jurujuba. Em Icaraí, a restrição vale para os trechos em frente às ruas Otávio Carneiro e Mariz e Barros.
As praias do litoral fluminense são monitoradas regularmente pelo Inea para avaliar as condições de balneabilidade, ou seja, a qualidade da água para banho. Os resultados são divulgados por meio dos boletins, que orientam a população sobre os locais recomendados para atividades recreativas. Ao todo, são verificados 291 pontos em 197 praias de todo o estado.
O órgão também alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas seguintes à ocorrência de chuvas, além de locais próximos à saída de galerias de águas pluviais e canais de drenagem.
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