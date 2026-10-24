A Arena Cultural Dicró, na Penha, inicia um novo ciclo gratuito de atividades voltadas para a agroecologia urbana, com uma programação diversa. O projeto busca democratizar o acesso a áreas verdes e práticas sustentáveis em uma região marcada pelas desigualdades urbanas.
O primeiro encontro acontece neste sábado (24), às 10h, com uma oficina de plantio com Ana Terra e o Centro Integrado da Serra da Misericórdia (CEM). Já no próximo dia 31, haverá uma contação de histórias com temática socioambiental e interpretação em Libras será seguida de outra oficina de plantio.
Ao longo do projeto, temas como cultivo de hortas caseiras, adubagem e produção de repelentes naturais serão abordados. Além disso, a iniciativa incentiva a troca de saberes e o aprendizado por meio de experiências práticas e narrativas.
A agrofloresta plantada em fevereiro de 2024 se torna o ponto de partida para a experiência e, com isso, a Arena Cultural Dicró funciona como um ponto de convivência e experimentação prática, conectando o debate ecológico global à realidade cotidiana dos moradores.
Sobre Arena Cultural Dicró
Com 13 anos de atuação na Zona Norte do Rio, a Arena Cultural Dicró é um equipamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, cogestionado pela Secretaria Municipal de Cultura e pelo Observatório de Favelas. Localizada na Penha, no Parque Ary Barroso, homenageia o cantor e compositor Dicró, importante nome da música popular brasileira e morador da região da Leopoldina.
O espaço é dedicado à valorização da produção artística e cultural de subúrbios, favelas e periferias, com ações de formação, difusão e acesso à cultura, fortalecendo a articulação comunitária na Zona Norte.
Serviço
Agroecologia urbana na Arena Cultural Dicró
Entrada gratuita
Local: Arena Cultural Dicró - Parque Ary Barroso
Endereço: Rua Flora Lobo, na Penha
24 de outubro (sábado), às 10h: Oficina de plantio com Ana Terra e Centro Integrado da Serra da Misericórdia (CEM)
31 de outubro (sábado), às 10h: Contação de histórias com temática socioambiental e interpretação em Libras, seguida de oficina de plantio