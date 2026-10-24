Elias não retornou ao presídio - Divulgação

Elias não retornou ao presídioDivulgação

Publicado 24/10/2026 09:52

Disque Denúncia divulgou, neste sábado (24), um cartaz para pedir informações que ajudem a localizar Elias Junior Oliveira Zamluti Soares, de 45 anos, conhecido como Juninho Bocão ou Júnior. Ele é apontado como um dos envolvidos no homicídio de um policial militar, em setembro de 2019, e é considerado foragido da Justiça desde que não retornou à prisão após uma saída temporária pelo Dia das Crianças.





O 2º sargento Alexandre Balbino Silva, de 44 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades de Resende, no Sul Fluminense.



Na ocasião, o policial havia acabado de tomar um café na loja de conveniência do estabelecimento e abastecia o carro quando foi surpreendido por três criminosos que chegaram em um Honda Civic. O sargento tentou reagir e atirou contra os assaltantes, mas acabou baleado. Os envolvidos fugiram levando a arma do PM.



No dia seguinte ao homicídio, um dos suspeitos, Abramo Barbosa Vieira Goulart, foi baleado e morto durante um confronto com policiais do 37º BPM (Resende), unidade onde Alexandre era lotado. O tiroteio ocorreu às margens da mesma rodovia, nas proximidades do bairro Fazenda da Barra III.



Outro envolvido, conhecido como “Branquinho”, foi preso em outubro daquele ano, em uma residência no bairro Jardim Aliança II. Segundo a polícia, ele era apontado como líder do tráfico de drogas nas comunidades Fazenda da Barra I e III, em Resende. Após o homicídio, ele teria permanecido por um período em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

LEIA MAIS: Pai é investigado por torturar filha de 9 anos na Baixada Fluminense O 2º sargento Alexandre Balbino Silva, de 44 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades de Resende, no Sul Fluminense.Na ocasião, o policial havia acabado de tomar um café na loja de conveniência do estabelecimento e abastecia o carro quando foi surpreendido por três criminosos que chegaram em um Honda Civic. O sargento tentou reagir e atirou contra os assaltantes, mas acabou baleado. Os envolvidos fugiram levando a arma do PM.No dia seguinte ao homicídio, um dos suspeitos, Abramo Barbosa Vieira Goulart, foi baleado e morto durante um confronto com policiais do 37º BPM (Resende), unidade onde Alexandre era lotado. O tiroteio ocorreu às margens da mesma rodovia, nas proximidades do bairro Fazenda da Barra III.Outro envolvido, conhecido como “Branquinho”, foi preso em outubro daquele ano, em uma residência no bairro Jardim Aliança II. Segundo a polícia, ele era apontado como líder do tráfico de drogas nas comunidades Fazenda da Barra I e III, em Resende. Após o homicídio, ele teria permanecido por um período em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Histórico criminal



Elias foi preso em outubro de 2019, mas teve a prisão revogada em junho de 2021. Em dezembro de 2023, ele voltou a ser detido após informações recebidas pelo Disque Denúncia. Na ocasião, agentes localizaram e prenderam o suspeito, que não reagiu à abordagem. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Resende, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele também possui registros criminais por roubo e homicídio.



Em agosto de 2026, Elias, que cumpria pena em regime semiaberto, solicitou uma saída temporária na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL), por ocasião do Dia das Crianças. Ele deveria retornar à unidade prisional até 15 de outubro, mas não se apresentou e, desde então, é considerado foragido.



Após a fuga, o benefício de VPL foi cancelado e um novo mandado de prisão foi expedido para o regime semiaberto, com validade de oito anos, conforme informações divulgadas. A prisão está relacionada ao crime de roubo, pelo qual ele cumpria pena de sete anos de reclusão.



O histórico prisional de Elias inclui ainda uma primeira prisão, em agosto de 2010, por crimes relacionados ao Estatuto do Desarmamento, incluindo posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e por roubo majorado. Ele foi colocado em liberdade condicional em setembro de 2014.



Em abril de 2016, voltou a ser preso, mas obteve liberdade por meio de um habeas corpus no mês seguinte.



Como denunciar



O Disque Denúncia, em parceria com a Divisão de Buscas e Recapturas (Recap), pede a colaboração da população para localizar Elias e outros detentos que receberam autorização para a Visita Periódica ao Lar (VPL), mas não retornaram às unidades prisionais.



Informações podem ser repassadas pelo telefone (21) 2253-1177, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O serviço garante o anonimato de quem faz a denúncia.



Também é possível enviar informações pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp (21) 2253-1177, por meio do recurso de anonimização, que remove ou altera dados capazes de identificar o denunciante.