Técnicos da Cedae atuam em novo reparo na Estação de Tratamento de ÁguaDivulgação/Cedae
De acordo com a Rio+Saneamento, o maior impacto está na distribuição de água que atende à Zona Oeste. Com a nova interrupção, o prazo de até 72 horas previsto para a normalização será afetado e, para grande parte dos clientes, o fornecimento será irregular.
O abastecimento estava em processo de normalização gradual desde a tarde de sexta-feira (23), quando a ETA Guandu havia retomado 100% de sua capacidade de operação após uma manutenção emergencial. O novo prazo estimado para a recuperação do fornecimento será de até 72 horas, após o retorno em 100% da capacidade de produção de água, podendo variar conforme a localidade, especialmente em áreas mais elevadas e nas pontas de rede.
Na Zona Oeste do Rio, os bairros impactados são: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar. A concessionária reforçará o fornecimento de água por caminhões-pipa, priorizando os serviços essenciais.
Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone e WhatsApp 0800 772 1025 (capital) ou 0800 772 1027 (demais regiões) e pelo site riomaissaneamento.com.br.
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