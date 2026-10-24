Técnicos da Cedae atuam em novo reparo na Estação de Tratamento de Água - Divulgação/Cedae

Técnicos da Cedae atuam em novo reparo na Estação de Tratamento de ÁguaDivulgação/Cedae

Publicado 24/10/2026 14:24

Um novo vazamento na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, de responsabilidade da Cedae, identificado na manhã deste sábado (24), interrompeu novamente o fornecimento de água em bairros da zonas Norte, Sul e Oeste, além da Baixada Fluminense e Centro.

Moradores da região já estavam com o abastecimento reduzido desde quinta-feira (22). Segundo a Cedae, a estação de tratamento de água opera com 73% da capacidade e a produção será normalizada gradualmente após a conclusão do serviço, ainda sem previsão.



De acordo com a Rio+Saneamento, o maior impacto está na distribuição de água que atende à Zona Oeste. Com a nova interrupção, o prazo de até 72 horas previsto para a normalização será afetado e, para grande parte dos clientes, o fornecimento será irregular.



O abastecimento estava em processo de normalização gradual desde a tarde de sexta-feira (23), quando a ETA Guandu havia retomado 100% de sua capacidade de operação após uma manutenção emergencial. O novo prazo estimado para a recuperação do fornecimento será de até 72 horas, após o retorno em 100% da capacidade de produção de água, podendo variar conforme a localidade, especialmente em áreas mais elevadas e nas pontas de rede.



Na Zona Oeste do Rio, os bairros impactados são: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar. A concessionária reforçará o fornecimento de água por caminhões-pipa, priorizando os serviços essenciais.



Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone e WhatsApp 0800 772 1025 (capital) ou 0800 772 1027 (demais regiões) e pelo site riomaissaneamento.com.br.

Outras regiões



A queda no abastecimento também afeta áreas atendidas pela Águas do Rio na Capital e na Baixada Fluminense, podendo ocorrer casos de baixa pressão e intermitência no fornecimento. Entre os municípios afetados estão Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.



Após a conclusão do serviço, a estatal irá retomar, gradualmente, a produção de água. O prazo segue o mesmo que o da Rio+saneamento.



A Águas do Rio orienta ainda os moradores das regiões afetadas a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades essenciais, adiando tarefas que demandam alto consumo até a regularização do fornecimento.

A concessionária segue à disposição pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.

