Deputado Márcio Canella - Divulgação/Prefeitura de Belford Roxo

Deputado Márcio CanellaDivulgação/Prefeitura de Belford Roxo

Publicado 24/10/2026 14:51

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para barrar a candidatura de Márcio Canella (União Brasil), deputado estadual eleito no primeiro turno das eleições deste ano no Rio. Em parecer enviado à Corte nesta sexta-feira (23), o órgão afirma haver provas de que o político tem ligação com organizações criminosas.





Canella foi preso no último dia 15, durante a 8ª fase da Operação Unha e Carne, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de postos de combustíveis no estado.



No parecer, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, afirma que o TSE já tem entendimento de que políticos ligados a milícias e grupos semelhantes podem ser impedidos de disputar eleições, mesmo sem condenação definitiva, quando há elementos que comprovem essa ligação. O entendimento tem como base o artigo 17 da Constituição Federal, que proíbe a influência de organizações paramilitares nos partidos políticos.



Por isso, o vice-PGE pede que o TSE reverta a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que havia liberado a candidatura de Canella sem ter acesso às provas do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). O processo só deixou de ser sigiloso neste mês, após a prisão do político.



Espinosa defende que as provas reunidas no inquérito sejam consideradas na análise da candidatura. Segundo os investigadores, Canella teria atuado como articulador político do esquema dos postos de combustíveis. Há indícios de que ele influenciou a indicação de cargos na cúpula da segurança pública para beneficiar o grupo criminoso e recebeu dinheiro em espécie proveniente do esquema.



Na 6ª fase da Operação Unha e Carne, realizada em julho deste ano, a Polícia Federal apreendeu R$ 919 mil em espécie e dólares em endereços ligados ao candidato. Um fuzil de uso restrito também foi encontrado dentro do veículo dele, ocasião em que ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma.

LEIA MAIS: Saiba quem são Márcio Canella e Marcus Amin, presos em operação da PF Canella foi preso no último dia 15, durante a 8ª fase da Operação Unha e Carne, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de postos de combustíveis no estado.No parecer, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, afirma que o TSE já tem entendimento de que políticos ligados a milícias e grupos semelhantes podem ser impedidos de disputar eleições, mesmo sem condenação definitiva, quando há elementos que comprovem essa ligação. O entendimento tem como base o artigo 17 da Constituição Federal, que proíbe a influência de organizações paramilitares nos partidos políticos.Por isso, o vice-PGE pede que o TSE reverta a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que havia liberado a candidatura de Canella sem ter acesso às provas do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). O processo só deixou de ser sigiloso neste mês, após a prisão do político.Espinosa defende que as provas reunidas no inquérito sejam consideradas na análise da candidatura. Segundo os investigadores, Canella teria atuado como articulador político do esquema dos postos de combustíveis. Há indícios de que ele influenciou a indicação de cargos na cúpula da segurança pública para beneficiar o grupo criminoso e recebeu dinheiro em espécie proveniente do esquema.Na 6ª fase da Operação Unha e Carne, realizada em julho deste ano, a Polícia Federal apreendeu R$ 919 mil em espécie e dólares em endereços ligados ao candidato. Um fuzil de uso restrito também foi encontrado dentro do veículo dele, ocasião em que ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma.

Se o TSE impedir a candidatura de Márcio Canella (União), o vereador Felipe Michel (PP), primeiro suplente pela federação União/PP, pode assumir uma cadeira na Alerj em 2027.

Outras nomeações



O Ministério Público aponta ainda outros indícios de ligação de Canella com milícias. Quando era deputado estadual, ele manteve em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), até 2023, a mulher de um dos líderes do grupo miliciano conhecido como “Bonde do Jura”, em um cargo comissionado.



Segundo o parecer, ao assumir a Prefeitura de Belford Roxo, em 2025, Canella nomeou para duas secretarias pessoas apontadas como líderes de milícias da região. Uma delas já havia sido condenada por integrar o grupo paramilitar, enquanto a outra respondia a um processo por extorsão e porte ilegal de arma e acabou condenada posteriormente. Os dois também participaram da campanha do político nas eleições deste ano.



O documento menciona ainda suspeitas envolvendo a Operação Barricada Zero, realizada durante a gestão de Canella em Belford Roxo para retirar obstáculos instalados nas vias pelo tráfico de drogas. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), teriam ocorrido acordos informais com o Comando Vermelho para liberar temporariamente os acessos às comunidades durante a realização de obras e gravações de vídeos. Depois, o controle territorial seria devolvido à facção.



Ao concluir o parecer, Espinosa afirma que há indícios de que Canella teria facilitado a entrada de lideranças milicianas na administração pública e recebido apoio eleitoral desses grupos, além de atuar como articulador de uma organização criminosa armada.



A reportagem entrou em contato com a assessoria de Canella pelo WhatsApp por volta das 14h30 desta sexta-feira. O espaço segue aberto para manifestação.

Prisão mantida

No último dia 16, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a prisão de Canella. Ele foi levado para a Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, onde também estão presos os investigados Marcus Amim, delegado e ex-secretário de Polícia Civil, Pablo Jukiá Felix Ferreira, José Carlos Alves de Souza Júnior, Giovanni Gaspar Fernandes e Christiano Gaspar Fernandes.



Segundo a Polícia Federal, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou que o grupo movimentou mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos. As investigações apontam ainda a participação de agentes públicos e uma articulação política para viabilizar o esquema.



De acordo com a PF, Canella faria parte do núcleo político e institucional da organização. Ele é apontado como o responsável por fazer a ligação entre os integrantes do núcleo econômico, agentes públicos e estruturas políticas, além de atuar na articulação com integrantes de alto escalão.



Durante a 8ª fase da operação, os agentes apreenderam 20 veículos de luxo, 14 celulares, 49 joias e relógios de luxo, cerca de R$ 90 mil em espécie, 33 armas e munições, além de mídias, equipamentos eletrônicos e documentos.



O DIA ainda não conseguiu contato com as defesas dos outros suspeitos citados no texto. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.