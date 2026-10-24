Um homem foi detido após tentar furtar o cordão de uma pessoa na Rua Barão da Torre, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (24). Policiais do Segurança Presente intervieram na ocorrência depois de ouvirem gritos de socorro durante patrulhamento pela região.
Segundo informações do programa, os agentes encontraram o suspeito em luta corporal com a vítima na altura do número 172 do endereço. A equipe separou os envolvidos e conteve o homem para evitar uma possível fuga e preservar a segurança de quem estava no local.
Suspeito de tentar furtar um cordão foi detido por agentes do Segurança Presente em Ipanema, na Zona Sul do Rio. O caso foi encaminhado à 14ª DP. Créditos: Divulgação/ Redes Sociais #RioDeJaneiro #Segurança #Ipanema #Furto #ODia https://t.co/eX0qJw7yHV
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito detido após a ocorrência.
O caso foi registrado na 14ª DP (Ipanema). Após apreciação da autoridade policial e diante da falta de indícios de flagrância, a vítima foi encaminhada a exame de corpo de delito. A motocicleta utilizada na ação foi apreendida. A investigação está em andamento para apurar os fatos.
A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.
Homem é morto a tiros em Sepetiba
Um homem foi morto a tiros na Estrada do Piaí, em Sepetiba, na Zona Oeste, na noite desta sexta-feira (23). Segundo testemunhas, criminosos em uma motocicleta passaram pelo local atirando na direção da vítima.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de pessoas na região após o crime. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio.
Ao chegarem, os policiais encontraram o corpo de um homem com marcas de tiros. Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMERJ) também estiveram na localidade, e a perícia foi acionada.
Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Humberto Nélio Rebouças. Diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.
A região de Sepetiba enfrenta episódios de violência relacionados à disputa territorial entre milicianos e traficantes de drogas pelo controle de atividades criminosas.
'Léo Piloto', miliciano que usou uniforme da Draco em invasão, é preso
A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (22), o miliciano Leonardo Torres Gomes, o Léo Piloto. Ele é apontado como um dos puxadores de guerra da milícia liderada pelo criminoso conhecido como "Jorjão" ou "PL", e teria usado um uniforme da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) durante uma invasão armada na Zona Oeste.
Com ele, os agentes apreenderam uma pistola de uso restrito e um veículo de luxo roubado, que apresentava sinais identificadores adulterados.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna
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