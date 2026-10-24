Suspeito de tentar furtar um cordão foi detido por agentes do Segurança Presente - Divulgação/ Segurança Presente

Suspeito de tentar furtar um cordão foi detido por agentes do Segurança Presente Divulgação/ Segurança Presente

Publicado 24/10/2026 17:05

Um homem foi detido após tentar furtar o cordão de uma pessoa na Rua Barão da Torre , em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (24). Policiais do Segurança Presente intervieram na ocorrência depois de ouvirem gritos de socorro durante patrulhamento pela região.

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Segundo informações do programa, os agentes encontraram o suspeito em luta corporal com a vítima na altura do número 172 do endereço. A equipe separou os envolvidos e conteve o homem para evitar uma possível fuga e preservar a segurança de quem estava no local. Segundo informações do programa, os agentes encontraram o suspeito em luta corporal com a vítima na altura do número 172 do endereço. A equipe separou os envolvidos e conteve o homem para evitar uma possível fuga e preservar a segurança de quem estava no local.

Suspeito de tentar furtar um cordão foi detido por agentes do Segurança Presente em Ipanema, na Zona Sul do Rio. O caso foi encaminhado à 14ª DP. Créditos: Divulgação/ Redes Sociais #RioDeJaneiro #Segurança #Ipanema #Furto #ODia https://t.co/eX0qJw7yHV — Jornal O Dia (@jornalodia) October 24, 2026



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito detido após a ocorrência.



O caso foi registrado na 14ª DP (Ipanema). Após apreciação da autoridade policial e diante da falta de indícios de flagrância, a vítima foi encaminhada a exame de corpo de delito. A motocicleta utilizada na ação foi apreendida. A investigação está em andamento para apurar os fatos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito detido após a ocorrência.O caso foi registrado na 14ª DP (Ipanema). Após apreciação da autoridade policial e diante da falta de indícios de flagrância, a vítima foi encaminhada a exame de corpo de delito. A motocicleta utilizada na ação foi apreendida. A investigação está em andamento para apurar os fatos.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

Homem é morto a tiros em Sepetiba

Um homem foi morto a tiros na Estrada do Piaí, em Sepetiba, na Zona Oeste, na noite desta sexta-feira (23). Segundo testemunhas, criminosos em uma motocicleta passaram pelo local atirando na direção da vítima.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de pessoas na região após o crime. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio.

Ao chegarem, os policiais encontraram o corpo de um homem com marcas de tiros. Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMERJ) também estiveram na localidade, e a perícia foi acionada.



Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Humberto Nélio Rebouças. Diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.



A região de Sepetiba enfrenta episódios de violência relacionados à disputa territorial entre milicianos e traficantes de drogas pelo controle de atividades criminosas.

'Léo Piloto', miliciano que usou uniforme da Draco em invasão, é preso



A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (22), o miliciano Leonardo Torres Gomes, o Léo Piloto. Ele é apontado como um dos puxadores de guerra da milícia liderada pelo criminoso conhecido como "Jorjão" ou "PL", e teria usado um uniforme da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) durante uma invasão armada na Zona Oeste.



Com ele, os agentes apreenderam uma pistola de uso restrito e um veículo de luxo roubado, que apresentava sinais identificadores adulterados.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna