Deam de São João de Meriti investiga o caso - Divulgação

Deam de São João de Meriti investiga o caso Divulgação

Publicado 24/10/2026 20:53

Um homem foi preso em flagrante após ameaçar esfaquear e matar a ex-companheira, além de dizer que pagaria alguém para executá-la, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As ameaças ocorreram por mensagens nesta sexta-feira (23), enquanto a vítima procurava ajuda policial.

LEIA MAIS: PM baleado em perseguição morre após quase três meses internado



O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti. Segundo as investigações, além das intimidações virtuais, o suspeito foi até o local de trabalho da ex-companheira e enviou a ela uma foto da porta do estabelecimento, reforçando a perseguição.



De acordo com o relato da vítima, as ameaças continuaram ao longo do dia e só cessaram após a prisão do ex-companheiro. Após diligências, os policiais localizaram o homem no bairro Engenheiro Belford, no município.



A polícia o autuou em flagrante pelos crimes de ameaça e perseguição e o encaminhou ao sistema penitenciário do estado, onde ficará à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti. Segundo as investigações, além das intimidações virtuais, o suspeito foi até o local de trabalho da ex-companheira e enviou a ela uma foto da porta do estabelecimento, reforçando a perseguição.De acordo com o relato da vítima, as ameaças continuaram ao longo do dia e só cessaram após a prisão do ex-companheiro. Após diligências, os policiais localizaram o homem no bairro Engenheiro Belford, no município.A polícia o autuou em flagrante pelos crimes de ameaça e perseguição e o encaminhou ao sistema penitenciário do estado, onde ficará à disposição da Justiça.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

Enterro de vítima de feminicídio

O sepultamento de Valéria Silva de Jesus Lima , de 42 anos, esfaqueada pelo companheiro, Maxwel de Souza Gomes, de 37, aconteceu na tarde deste sábado (24), no Cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem foi preso em flagrante na última quinta-feira (22).

Nas redes sociais, a prima da vítima, Raíssa Meire, lamentou o crime poucas horas antes do enterro. “Queria que isso fosse mentira. Que crueldade”, escreveu.

Ao DIA, ainda na sexta-feira (23), a familiar destacou a generosidade e a dedicação de Valéria à família.



“O que falar da Valéria? Era uma mulher de ferro, que estava sempre disposta a ajudar as pessoas. Ela era maravilhosa, muito boa de coração. Todos gostavam dela. Aonde chegava, conquistava todo mundo”, disse a prima, que classificou o ocorrido como inacreditável.



Segundo Raíssa, a prima ajudou a criar os próprios sobrinhos, cuidou das irmãs quando eram mais novas e também acompanhou o pai até a morte, há cerca de dois anos. "A família está arrasada e ainda sem acreditar", acrescentou.

Sobre o homem apontado como responsável pelo crime, Raíssa afirmou que não tinha proximidade com ele. Segundo ela, era uma pessoa reservada, que quase não conversava com os demais.



Ainda nas redes sociais, amigos prestaram solidariedade aos familiares. "Muito triste pela notícia, era uma pessoa maravilhosa. Tive o prazer de trabalhar junto. Que Deus te receba de braços abertos", comentou uma amiga.



"Conheço ela desde pequena, menina trabalhadora, família, humilde. Triste isso, meu Deus! Vi ela crescer no bairro", acrescentou outra.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna