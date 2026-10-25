Homem negro foi conduzido acorrentado em ato pró-Flávio Bolsonaro - Reprodução / Redes Sociais

Homem negro foi conduzido acorrentado em ato pró-Flávio Bolsonaro Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/10/2026 12:26

A gravação - feita pelo jornalista Raphaël Bernard - que circula nas redes sociais mostra um homem branco levando um rapaz com adesivos relacionados ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O bolsonarista aproveitou e fez ofensas ao petista: "Lula ladrão, Satanás e Capiroto. Lula ladrão, está preso."

Assista:

Homem negro é conduzido acorrentado em ato de apoio ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), na Barra da Tijuca Crédito: Reprodução / Redes Sociais https://t.co/4jdFVxhX8u — Jornal O Dia (@jornalodia) October 25, 2026

Questionada se há alguma investigação sobre o caso, a Polícia Civil informou que, até o momento, não houve registro em delegacias sobre a situação.

A reportagem também entrou em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) e com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em e-mail enviado às 8h35, para saber se alguma medida será tomada, mas ainda não recebeu retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Ato

Os participantes se concentraram na Praça do Ó, de onde manifestaram apoio ao candidato do PL. Vestidos com roupas e acessórios nas cores verde e amarelo, os eleitores ocuparam a orla e entoaram palavras de ordem contra o PT. Músicas religiosas e referências a Deus marcaram parte do ato.

"Hora da mudança"

Flávio votou, na manhã deste domingo (25), na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. No local, eleitores a seu favor e contra trocaram provocações.

"Estou muito feliz com a campanha desse segundo turno. Levamos alegria às ruas. Uma campanha leve, limpa. Com felicidade no rosto de quem estava com a gente nas ruas, aqui no Rio com o Douglas. E acho que chegou a hora da mudança de verdade. Foi assim no primeiro turno, que seja no segundo", afirmou.

Em seguida, o senador criticou - indiretamente - o oponente. "O Brasil não aguenta mais quatro anos do jeito que está. A vida de todo mundo piorou, então, não tem por que continuar insistindo no erro", disse.

"Não temos duas pátrias"

Após votar, o presidente estendeu uma bandeira do Brasil e posou para fotógrafos. Em seguida, abraçou mesários e eleitores presentes na seção eleitoral. O chefe do Executivo seguiu com os aliados até a área reservada à imprensa, onde discursou em tom emocionado sobre sua trajetória e fez duras críticas ao adversário na disputa pelo Palácio do Planalto.

"É muito gratificante para alguém que nasceu numa terra de pouca chance de sobrevivência conseguir sobreviver e estar concorrendo às eleições para obter, para o povo brasileiro, um quarto mandato. Não é habitual no Brasil, e não é em muitos países do mundo. E eu só estou aqui por causa do povo brasileiro", afirmou o petista.

Lula refletiu também sobre o uso dos símbolos patrióticos e colocou em contraste os projetos de país representados nas urnas.



"O povo tem uma escolha: se a gente quer um Brasil que distribua milhões de livros didáticos para as escolas ou um Brasil que distribua a possibilidade de comprar um milhão de armas. A gente quer um país que distribua livros ou um país em que se venda mais de um bilhão de balas? É isso que está em jogo. E se a gente vai escolher um país em que a bandeira é respeitada, essa bandeira aqui. Porque do lado de lá eles fazem campanha com essa, mas querem governar com a bandeira americana. Aqui a gente faz com essa e governa com essa, ganha e perde com essa. A gente não tem duas pátrias, é uma pátria só. A gente não tem dois deuses, é um Deus só", finalizou.