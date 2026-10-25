Ação resultou em confronto com traficantes e moradores acuados - Divulgação

Ação resultou em confronto com traficantes e moradores acuadosDivulgação

Publicado 25/10/2026 15:02

O DIA, a Polícia Militar informou que agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) fizeram uma ação para impedir a realização de um evento de música não autorizado na região. O policiamento permanece intensificado no local. Um tiroteio assustou moradores do Morro do Castro , em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na noite deste sábado (24). Ao, a Polícia Militar informou que agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) fizeram uma ação para impedir a realização de um evento de música não autorizado na região. O policiamento permanece intensificado no local.

Leia mais: PM é baleado em confronto com suspeitos em São Gonçalo

Vídeo que circula no X, antigo Twitter, mostra a movimentação dos agentes. No registro, um morador disse que um entregador de gás foi atropelado por uma viatura. A corporação, no entanto, afirmou que "até o momento, não foi localizado registro de feridos".



A reportagem também entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Civil por meio do e-mail, às 7h32, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Morro do Castro

No dia 13 de outubro, a PM retirou uma faixa com ordens impostas pelo tráfico no Morro do Castro. O aviso, direcionado a moradores e visitantes, estabelecia regras para a circulação de veículos na comunidade, dominada pela facção Comando Vermelho (CV).

Entre as determinações, os criminosos exigiam que motoristas trafegassem com os vidros fechados e o pisca-alerta ligado. A faixa também fazia ameaças a motociclistas que circulassem com escapamentos barulhentos.



"Aos engraçadinhos que gostam de andar dentro da comunidade com cano barulhento, cortando giro e empinando, a partir de hoje quem for pego nesses atos ficará sem a moto", dizia o aviso.



Já para os motoristas de aplicativos, estaria proibido o uso do celular em suportes fixados nos veículos. O cartaz terminava com a assinatura de "a direção". Segundo os agentes, o mesmo batalhão tomou conhecimento do caso e providenciou a retirada da faixa ainda na semana passada.

PM baleado em SG

Na última quinta (21), um soldado da PM foi baleado no braço durante um confronto com dois homens em uma motocicleta, nesta quarta-feira (21), no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. O condutor da moto, identificado como Luis Henrique Mesquita de Souza, de 29 anos, foi atingido e morreu no local, enquanto o homem que estava na garupa acabou detido.

Segundo a corporação, o agente estava em serviço pelo Grupamento de Motopatrulha e realizava uma ronda pela Rua Eneida Gomes, nas proximidades da padaria Porto Príncipe e do bar Flamenguinho, quando os ocupantes da motocicleta atiraram contra a equipe. Os policiais reagiram.

O soldado, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, foi atingido no braço e recebeu alta.

Durante a ocorrência, uma pistola calibre 9 mm foi apreendida. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foi acionada para realizar os procedimentos legais e investigar o caso. Até a última atualização desta reportagem, a ocorrência estava em andamento. A reportagem não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço também permanece aberto.