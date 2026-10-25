Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre 9mm, um rádio transmissor e drogas - Divulgação PMRJ

Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre 9mm, um rádio transmissor e drogas Divulgação PMRJ

Publicado 25/10/2026 18:26

A Polícia Militar apreendeu uma arma e drogas, neste domingo (25), em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Ainda não há informação sobre pessoas presas na ação, que aconteceu na Rua Boa Esperança, em Shangri-lá, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Agentes do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam uma pistola calibre 9mm, um rádio transmissor e entorpecentes, que ainda não foram contabilizados. A região é apontada como área de atuação do Comando Vermelho (CV)

A ocorrência foi encaminhada à 54ª DP (Belford Roxo).

Origem do Comando Vermelho

O Comando Vermelho tem origem na Falange Vermelha, organização que surgiu no fim da década de 1970, no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense. Na época, o presídio, conhecido como “Caldeirão do Diabo”, era marcado por condições precárias, violência e relatos de tortura e mortes.



Durante a ditadura militar, presos políticos de organizações armadas passaram a dividir celas com criminosos comuns, muitos deles condenados por assaltos a bancos. A convivência aproximou os dois grupos e permitiu que detentos tivessem contato com ideias de organização coletiva e reivindicação de direitos no sistema penitenciário.



Entre as primeiras iniciativas da Falange Vermelha estava a criação de um caixa comum, abastecido com parte dos recursos obtidos por integrantes que estavam em liberdade. Conhecida como “dízimo”, a contribuição financiava tentativas de fuga e ajudava a custear despesas dos presos.



Com o tempo, o grupo passou a ampliar suas atividades criminosas e identificou no tráfico de drogas uma fonte de renda significativa. A comercialização de entorpecentes se consolidou posteriormente como uma das principais atividades da organização.



Em 1979, com a Lei da Anistia, os presos políticos foram libertados, enquanto os criminosos comuns continuaram encarcerados. A partir da década de 1980, integrantes da Falange Vermelha intensificaram sua organização, e uma série de fugas foi registrada no presídio, com mais de cem detentos conseguindo escapar.



Entre os fugitivos estava José Jorge Saldanha, conhecido como Zé Bigode, que chegou ao continente e se escondeu na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral