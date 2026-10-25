Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre 9mm, um rádio transmissor e drogas Divulgação PMRJ
Origem do Comando Vermelho
Durante a ditadura militar, presos políticos de organizações armadas passaram a dividir celas com criminosos comuns, muitos deles condenados por assaltos a bancos. A convivência aproximou os dois grupos e permitiu que detentos tivessem contato com ideias de organização coletiva e reivindicação de direitos no sistema penitenciário.
Entre as primeiras iniciativas da Falange Vermelha estava a criação de um caixa comum, abastecido com parte dos recursos obtidos por integrantes que estavam em liberdade. Conhecida como “dízimo”, a contribuição financiava tentativas de fuga e ajudava a custear despesas dos presos.
Com o tempo, o grupo passou a ampliar suas atividades criminosas e identificou no tráfico de drogas uma fonte de renda significativa. A comercialização de entorpecentes se consolidou posteriormente como uma das principais atividades da organização.
Em 1979, com a Lei da Anistia, os presos políticos foram libertados, enquanto os criminosos comuns continuaram encarcerados. A partir da década de 1980, integrantes da Falange Vermelha intensificaram sua organização, e uma série de fugas foi registrada no presídio, com mais de cem detentos conseguindo escapar.
Entre os fugitivos estava José Jorge Saldanha, conhecido como Zé Bigode, que chegou ao continente e se escondeu na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.
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