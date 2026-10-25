Policiais militares apreenderam um simulacro de pistola no assoalho de um carro - Divulgação PMRJ

Policiais militares apreenderam um simulacro de pistola no assoalho de um carroDivulgação PMRJ

Publicado 25/10/2026 19:05

Um simulacro de arma de fogo foi apreendido pela Polícia Militar neste domingo (25), durante uma abordagem a um veículo na comunidade Nova Holanda, em Macaé, no Norte Fluminense.

Agentes do 32º BPM (Macaé0 interceptaram o automóvel durante patrulhamento e encontraram o objeto no assoalho do carro. O caso foi registrado na 123ª DP (Macaé).

Grupos armados ampliam influência no Grande Rio



O cenário de atuação de facções criminosas e milícias no estado do Rio de Janeiro mudou ao longo das últimas décadas. O Comando Vermelho (CV) surgiu na década de 1970, no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, na Costa Verde, durante a ditadura militar. A convivência entre presos comuns e políticos contribuiu para a formação de uma organização que, inicialmente, se articulou em torno da proteção dos detentos e de atividades criminosas.



O grupo ficou conhecido primeiro como Falange da Segurança Nacional e, posteriormente, como Falange Vermelha. Na década de 1980, passou a ser chamado de Comando Vermelho. Willian da Silva Lima, conhecido como Professor, é apontado como um de seus principais fundadores.



Inicialmente, assaltos a bancos e o comércio de cocaína estavam entre as principais fontes de renda da organização. Com o tempo, a facção ampliou sua atuação para o controle territorial e a exploração de serviços em comunidades, como internet, venda de gás, cigarros e transporte alternativo.



As milícias também expandiram suas atividades econômicas. Com origem associada a grupos de autodefesa e à repressão ao tráfico em determinadas comunidades, essas organizações passaram a cobrar taxas de moradores e comerciantes e a explorar serviços essenciais, transformando a cobrança em fonte de lucro.



Milícias e tráfico disputam territórios



Levantamento do Instituto Fogo Cruzado e do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF), divulgado em dezembro do ano passado, apontou que cerca de 4 milhões de moradores da Região Metropolitana do Rio viviam sob controle ou influência de grupos armados até 2024.



De acordo com a pesquisa, entre 2007 e 2024, a área submetida a algum tipo de domínio armado cresceu 130%, enquanto a população nessa condição aumentou 59%.



No período analisado, as milícias registraram expansão territorial de 315%, enquanto a área dominada pelo Comando Vermelho cresceu 46%. Apesar da maior extensão territorial das organizações paramilitares, o estudo identificou mudanças recentes no equilíbrio de forças, com avanço do tráfico em áreas antes controladas por milicianos.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral