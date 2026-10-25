Policiais militares apreenderam um simulacro de pistola no assoalho de um carroDivulgação PMRJ
Grupos armados ampliam influência no Grande Rio
O grupo ficou conhecido primeiro como Falange da Segurança Nacional e, posteriormente, como Falange Vermelha. Na década de 1980, passou a ser chamado de Comando Vermelho. Willian da Silva Lima, conhecido como Professor, é apontado como um de seus principais fundadores.
Inicialmente, assaltos a bancos e o comércio de cocaína estavam entre as principais fontes de renda da organização. Com o tempo, a facção ampliou sua atuação para o controle territorial e a exploração de serviços em comunidades, como internet, venda de gás, cigarros e transporte alternativo.
As milícias também expandiram suas atividades econômicas. Com origem associada a grupos de autodefesa e à repressão ao tráfico em determinadas comunidades, essas organizações passaram a cobrar taxas de moradores e comerciantes e a explorar serviços essenciais, transformando a cobrança em fonte de lucro.
Milícias e tráfico disputam territórios
De acordo com a pesquisa, entre 2007 e 2024, a área submetida a algum tipo de domínio armado cresceu 130%, enquanto a população nessa condição aumentou 59%.
No período analisado, as milícias registraram expansão territorial de 315%, enquanto a área dominada pelo Comando Vermelho cresceu 46%. Apesar da maior extensão territorial das organizações paramilitares, o estudo identificou mudanças recentes no equilíbrio de forças, com avanço do tráfico em áreas antes controladas por milicianos.
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