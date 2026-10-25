Ônibus da linha 483 pegou fogo em CopacabanaReprodução/Redes sociais

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Leonardo Brito
Um ônibus da linha 483, que faz o trajeto entre Olaria e Copacabana, pegou fogo na tarde deste domingo (25), na Rua Barata Ribeiro, na esquina com a Rua Barão de Ipanema, em Copacabana, na Zona Sul. Segundo o Rio Ônibus, uma pane elétrica teria provocado o incêndio. Não houve registro de vítimas.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h26, e militares do quartel de Copacabana atuaram na ocorrência. Um reboque foi enviado para retirar o coletivo do local.

O incêndio provocou alterações no trânsito da região. A Rua Barata Ribeiro chegou a ficar totalmente interditada, mas foi parcialmente liberada na altura da Rua Barão de Ipanema. Às 17h12, ainda havia retenções no trecho.

O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) recomendou que os motoristas utilizassem as ruas Santa Clara e Constante Ramos como rotas alternativas.

Equipes da CET-Rio, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Polícia Militar acompanharam a ocorrência. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos.

TRE-RJ confirma cinco prisões por boca de urna nas eleições

O estado do Rio registrou cinco prisões por boca de urna até o fim da tarde deste domingo (25), durante as votações do segundo turno das eleições. O desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), detalhou um dos casos em coletiva na sede da Corte, no Centro, comentou sobre o caso de um eleitor que morreu na fila da votação em Maricá e falou da situação dos transportes em São Gonçalo.
"Tivemos cinco prisões por boca de urna. Um determinado policial militar tentou fotografar o voto e foi pego com R$ 114. Ou seja, constatou que ele realmente tinha vendido o voto e foi preso", disse. O caso aconteceu em Três Rios.

"Um dos problemas que nós enfrentamos é a insistência das pessoas em quererem fotografar o voto. A fotografia é proteger o eleitor, para ele não se sentir coagido. Esse caso não pode ser usado como exemplo, mas ele vendeu o voto e quis fotografar. Por isso existe a recomendação do TRE-RJ e é crime fotografar o voto. Infelizmente, tratou-se de um policial militar, mas é um ser humano."