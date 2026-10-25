Ônibus da linha 483 pegou fogo em Copacabana - Reprodução/Redes sociais

Ônibus da linha 483 pegou fogo em CopacabanaReprodução/Redes sociais

Publicado 25/10/2026 18:52

Um ônibus da linha 483, que faz o trajeto entre Olaria e Copacabana , pegou fogo na tarde deste domingo (25), na Rua Barata Ribeiro, na esquina com a Rua Barão de Ipanema, em Copacabana, na Zona Sul. Segundo o Rio Ônibus, uma pane elétrica teria provocado o incêndio. Não houve registro de vítimas.





O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h26, e militares do quartel de Copacabana atuaram na ocorrência. Um reboque foi enviado para retirar o coletivo do local.



O incêndio provocou alterações no trânsito da região. A Rua Barata Ribeiro chegou a ficar totalmente interditada, mas foi parcialmente liberada na altura da Rua Barão de Ipanema. Às 17h12, ainda havia retenções no trecho.



O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) recomendou que os motoristas utilizassem as ruas Santa Clara e Constante Ramos como rotas alternativas.



Equipes da CET-Rio, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Polícia Militar acompanharam a ocorrência. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos. LEIA MAIS: Parte das seções do Rio são fechadas antes da prorrogação de votos O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h26, e militares do quartel de Copacabana atuaram na ocorrência. Um reboque foi enviado para retirar o coletivo do local.O incêndio provocou alterações no trânsito da região. A Rua Barata Ribeiro chegou a ficar totalmente interditada, mas foi parcialmente liberada na altura da Rua Barão de Ipanema. Às 17h12, ainda havia retenções no trecho.O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) recomendou que os motoristas utilizassem as ruas Santa Clara e Constante Ramos como rotas alternativas.Equipes da CET-Rio, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Polícia Militar acompanharam a ocorrência. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos.

TRE-RJ confirma cinco prisões por boca de urna nas eleições

"Tivemos cinco prisões por boca de urna. Um determinado policial militar tentou fotografar o voto e foi pego com R$ 114. Ou seja, constatou que ele realmente tinha vendido o voto e foi preso", disse. O caso aconteceu em Três Rios.



"Um dos problemas que nós enfrentamos é a insistência das pessoas em quererem fotografar o voto. A fotografia é proteger o eleitor, para ele não se sentir coagido. Esse caso não pode ser usado como exemplo, mas ele vendeu o voto e quis fotografar. Por isso existe a recomendação do TRE-RJ e é crime fotografar o voto. Infelizmente, tratou-se de um policial militar, mas é um ser humano."