Ônibus da linha 483 pegou fogo em CopacabanaReprodução/Redes sociais
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h26, e militares do quartel de Copacabana atuaram na ocorrência. Um reboque foi enviado para retirar o coletivo do local.
O incêndio provocou alterações no trânsito da região. A Rua Barata Ribeiro chegou a ficar totalmente interditada, mas foi parcialmente liberada na altura da Rua Barão de Ipanema. Às 17h12, ainda havia retenções no trecho.
O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) recomendou que os motoristas utilizassem as ruas Santa Clara e Constante Ramos como rotas alternativas.
Equipes da CET-Rio, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Polícia Militar acompanharam a ocorrência. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos.
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"Um dos problemas que nós enfrentamos é a insistência das pessoas em quererem fotografar o voto. A fotografia é proteger o eleitor, para ele não se sentir coagido. Esse caso não pode ser usado como exemplo, mas ele vendeu o voto e quis fotografar. Por isso existe a recomendação do TRE-RJ e é crime fotografar o voto. Infelizmente, tratou-se de um policial militar, mas é um ser humano."
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