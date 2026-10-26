Materiais usados no crime foram encontrados na residência do casalDivulgação
De acordo com a 57ª DP (Nilópolis), responsável pelo caso, a vítima foi abordada pelo marido na saída do trabalho, agredida e levada para a residência do casal. No imóvel, as agressões continuaram. Ao tentar fugir, a mulher foi alcançada, arrastada de volta para casa e amarrada com uma corda. Durante o período em que permaneceu em cárcere privado, ela também sofreu ameaças reiteradas de morte.
A vítima só conseguiu escapar na manhã seguinte, com a ajuda de uma tia do agressor. Durante a fuga, o homem teria a perseguido com uma faca e ferido a própria familiar, que tentava intervir para interromper as agressões.
Após procurar a delegacia e relatar o ocorrido, a mulher recebeu atendimento da equipe policial, que realizou diligências no endereço indicado. No local, os agentes apreenderam uma corda e uma barra de ferro, objetos mencionados pela vítima.
Mesmo após a prisão, o homem continuou tentando entrar em contato com a vítima. Fingindo que falava com o próprio advogado, ele enviou mensagens à mulher, pedindo que ela voltasse atrás na denúncia. As mensagens foram identificadas pelos policiais enquanto a vítima era encaminhada para a realização de exame de corpo de delito.
Diante dos elementos reunidos, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ameaça e cárcere privado qualificado.
Em nota, a Polícia Civil destacou a importância da atuação rápida no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e ressaltou que as denúncias são fundamentais para interromper ciclos de agressão e garantir a proteção das vítimas.
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A polícia o autuou em flagrante pelos crimes de ameaça e perseguição e o encaminhou ao sistema penitenciário do estado, onde ficará à disposição da Justiça.
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