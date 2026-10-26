Materiais usados no crime foram encontrados na residência do casal - Divulgação

Materiais usados no crime foram encontrados na residência do casalDivulgação

Publicado 26/10/2026 07:25

A Polícia Civil prendeu, neste domingo (25), um homem acusado de agredir a própria companheira , ameaçá-la de morte e mantê-la amarrada durante toda a noite, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis, na Baixada Fluminense.





De acordo com a 57ª DP (Nilópolis), responsável pelo caso, a vítima foi abordada pelo marido na saída do trabalho, agredida e levada para a residência do casal. No imóvel, as agressões continuaram. Ao tentar fugir, a mulher foi alcançada, arrastada de volta para casa e amarrada com uma corda. Durante o período em que permaneceu em cárcere privado, ela também sofreu ameaças reiteradas de morte.



A vítima só conseguiu escapar na manhã seguinte, com a ajuda de uma tia do agressor. Durante a fuga, o homem teria a perseguido com uma faca e ferido a própria familiar, que tentava intervir para interromper as agressões.



Após procurar a delegacia e relatar o ocorrido, a mulher recebeu atendimento da equipe policial, que realizou diligências no endereço indicado. No local, os agentes apreenderam uma corda e uma barra de ferro, objetos mencionados pela vítima.



Mesmo após a prisão, o homem continuou tentando entrar em contato com a vítima. Fingindo que falava com o próprio advogado, ele enviou mensagens à mulher, pedindo que ela voltasse atrás na denúncia. As mensagens foram identificadas pelos policiais enquanto a vítima era encaminhada para a realização de exame de corpo de delito.



Diante dos elementos reunidos, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ameaça e cárcere privado qualificado.



Em nota, a Polícia Civil destacou a importância da atuação rápida no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e ressaltou que as denúncias são fundamentais para interromper ciclos de agressão e garantir a proteção das vítimas. LEIA MAIS: Especialistas debatem impacto de classificar CV como terrorista De acordo com a 57ª DP (Nilópolis), responsável pelo caso, a vítima foi abordada pelo marido na saída do trabalho, agredida e levada para a residência do casal. No imóvel, as agressões continuaram. Ao tentar fugir, a mulher foi alcançada, arrastada de volta para casa e amarrada com uma corda. Durante o período em que permaneceu em cárcere privado, ela também sofreu ameaças reiteradas de morte.A vítima só conseguiu escapar na manhã seguinte, com a ajuda de uma tia do agressor. Durante a fuga, o homem teria a perseguido com uma faca e ferido a própria familiar, que tentava intervir para interromper as agressões.Após procurar a delegacia e relatar o ocorrido, a mulher recebeu atendimento da equipe policial, que realizou diligências no endereço indicado. No local, os agentes apreenderam uma corda e uma barra de ferro, objetos mencionados pela vítima.Mesmo após a prisão, o homem continuou tentando entrar em contato com a vítima. Fingindo que falava com o próprio advogado, ele enviou mensagens à mulher, pedindo que ela voltasse atrás na denúncia. As mensagens foram identificadas pelos policiais enquanto a vítima era encaminhada para a realização de exame de corpo de delito.Diante dos elementos reunidos, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ameaça e cárcere privado qualificado.Em nota, a Polícia Civil destacou a importância da atuação rápida no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e ressaltou que as denúncias são fundamentais para interromper ciclos de agressão e garantir a proteção das vítimas.

Homem é preso após ameaçar ex-companheira de morte na Baixada

Um homem foi preso em flagrante após ameaçar esfaquear e matar a ex-companheira , além de dizer que pagaria alguém para executá-la, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense. As ameaças ocorreram por mensagens nesta sexta-feira (23), enquanto a vítima procurava ajuda policial.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti. Segundo as investigações, além das intimidações virtuais, o suspeito foi até o local de trabalho da ex-companheira e enviou a ela uma foto da porta do estabelecimento, reforçando a perseguição.

De acordo com o relato da vítima, as ameaças continuaram ao longo do dia e só cessaram após a prisão do ex-companheiro. Após diligências, os policiais localizaram o homem no bairro Engenheiro Belford, no município.



A polícia o autuou em flagrante pelos crimes de ameaça e perseguição e o encaminhou ao sistema penitenciário do estado, onde ficará à disposição da Justiça.