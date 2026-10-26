Bombeiros no local onde o desabamento aconteceu na Rua Cacilda, em São João de Meriti - Reprodução/BDRJ

Bombeiros no local onde o desabamento aconteceu na Rua Cacilda, em São João de MeritiReprodução/BDRJ

Publicado 26/10/2026 08:14

Um adolescente de 14 anos morreu após o desabamento de um imóvel de alvenaria na Rua Cacilda, no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na tarde deste domingo (25). Outras duas pessoas ficaram feridas.

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Segundo a prefeitura, um serviço de demolição era realizado no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e das secretarias municipais de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil e de Serviços Públicos foram acionadas para atender à ocorrência.



As outras duas vítimas, com ferimentos moderados, receberam atendimento e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O adolescente deu entrada na unidade em estado gravíssimo, mas não resistiu. A morte foi constatada às 15h53.



Após uma vistoria técnica, a Defesa Civil interditou totalmente o imóvel. As edificações vizinhas também foram avaliadas e, segundo a prefeitura, não apresentam riscos.



O proprietário do imóvel ainda não foi identificado. A remoção dos escombros e a limpeza do local são de responsabilidade do dono e só poderão ser realizadas após a perícia da Polícia Civil, que apura as causas do desabamento.



Em nota, a prefeitura lamentou a morte do adolescente e manifestou solidariedade aos familiares e amigos, além de se colocar à disposição para prestar apoio.



De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). A perícia foi realizada no local, testemunhas são ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do desabamento. Segundo a prefeitura, um serviço de demolição era realizado no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e das secretarias municipais de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil e de Serviços Públicos foram acionadas para atender à ocorrência.As outras duas vítimas, com ferimentos moderados, receberam atendimento e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O adolescente deu entrada na unidade em estado gravíssimo, mas não resistiu. A morte foi constatada às 15h53.Após uma vistoria técnica, a Defesa Civil interditou totalmente o imóvel. As edificações vizinhas também foram avaliadas e, segundo a prefeitura, não apresentam riscos.O proprietário do imóvel ainda não foi identificado. A remoção dos escombros e a limpeza do local são de responsabilidade do dono e só poderão ser realizadas após a perícia da Polícia Civil, que apura as causas do desabamento.Em nota, a prefeitura lamentou a morte do adolescente e manifestou solidariedade aos familiares e amigos, além de se colocar à disposição para prestar apoio.De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). A perícia foi realizada no local, testemunhas são ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do desabamento.

Ônibus da linha 483 pega fogo em Copacabana

Um ônibus da linha 483 , que faz o trajeto entre Olaria e Copacabana, pegou fogo na tarde deste domingo (25), na Rua Barata Ribeiro, na esquina com a Rua Barão de Ipanema, em Copacabana, na Zona Sul. Segundo o Rio Ônibus, uma pane elétrica teria provocado o incêndio. Não houve registro de vítimas

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h26, e militares do quartel de Copacabana atuaram na ocorrência. Um reboque foi enviado para retirar o coletivo do local.

O incêndio provocou alterações no trânsito da região. A Rua Barata Ribeiro chegou a ficar totalmente interditada, mas foi parcialmente liberada na altura da Rua Barão de Ipanema. Às 17h12, ainda havia retenções no trecho.



O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) recomendou que os motoristas utilizassem as ruas Santa Clara e Constante Ramos como rotas alternativas.



Equipes da CET-Rio, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Polícia Militar acompanharam a ocorrência. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos.