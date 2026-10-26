Bombeiros no local onde o desabamento aconteceu na Rua Cacilda, em São João de MeritiReprodução/BDRJ
Segundo a prefeitura, um serviço de demolição era realizado no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e das secretarias municipais de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil e de Serviços Públicos foram acionadas para atender à ocorrência.
As outras duas vítimas, com ferimentos moderados, receberam atendimento e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O adolescente deu entrada na unidade em estado gravíssimo, mas não resistiu. A morte foi constatada às 15h53.
Após uma vistoria técnica, a Defesa Civil interditou totalmente o imóvel. As edificações vizinhas também foram avaliadas e, segundo a prefeitura, não apresentam riscos.
O proprietário do imóvel ainda não foi identificado. A remoção dos escombros e a limpeza do local são de responsabilidade do dono e só poderão ser realizadas após a perícia da Polícia Civil, que apura as causas do desabamento.
Em nota, a prefeitura lamentou a morte do adolescente e manifestou solidariedade aos familiares e amigos, além de se colocar à disposição para prestar apoio.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). A perícia foi realizada no local, testemunhas são ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do desabamento.
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O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) recomendou que os motoristas utilizassem as ruas Santa Clara e Constante Ramos como rotas alternativas.
Equipes da CET-Rio, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Polícia Militar acompanharam a ocorrência. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos.
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