Produção será retomada após a conclusão dos trabalhos - Divulgação / Cedae

Produção será retomada após a conclusão dos trabalhosDivulgação / Cedae

Publicado 26/10/2026 08:53

A Cedae realizará a manutenção preventiva anual do Sistema Imunana-Laranjal das 4h desta terça-feira (27) às 4h de quarta-feira (28). O serviço vai interromper temporariamente a captação de água bruta e a operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal , responsável pelo fornecimento para cerca de 2 milhões de pessoas em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, incluindo os distritos de Inoã e Itaipuaçu, além da Ilha de Paquetá.





A programação prevê mais de 40 frentes de trabalho, com vistorias técnicas, limpeza e revisão de estruturas hidráulicas. Também serão realizados ajustes em sistemas automatizados, inspeções de segurança e melhorias nas instalações civis e elétricas.



“Esses serviços permitem identificar e corrigir eventuais falhas, além de modernizar equipamentos e estruturas essenciais à operação. O objetivo é preparar o sistema para períodos de alta demanda, como o verão, e reduzir o risco de paralisações não programadas”, afirma Elisa Silva, diretora de Saneamento e Grande Operação da Cedae.



A intervenção inclui ainda a instalação de um macromedidor na principal linha adutora do sistema. O equipamento permite quantificar o volume total de água transportado e reforçar o controle de perdas.



A produção será retomada após a conclusão dos trabalhos. No entanto, a Cedae recomenda que a população reserve água para o período e adie tarefas não essenciais que exijam alto consumo.



A distribuição nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio e Águas de Niterói, conforme as respectivas áreas de atuação.

LEIA MAIS: Criança é atingida por bala perdida durante comemoração na Penha A programação prevê mais de 40 frentes de trabalho, com vistorias técnicas, limpeza e revisão de estruturas hidráulicas. Também serão realizados ajustes em sistemas automatizados, inspeções de segurança e melhorias nas instalações civis e elétricas.“Esses serviços permitem identificar e corrigir eventuais falhas, além de modernizar equipamentos e estruturas essenciais à operação. O objetivo é preparar o sistema para períodos de alta demanda, como o verão, e reduzir o risco de paralisações não programadas”, afirma Elisa Silva, diretora de Saneamento e Grande Operação da Cedae.A intervenção inclui ainda a instalação de um macromedidor na principal linha adutora do sistema. O equipamento permite quantificar o volume total de água transportado e reforçar o controle de perdas.A produção será retomada após a conclusão dos trabalhos. No entanto, a Cedae recomenda que a população reserve água para o período e adie tarefas não essenciais que exijam alto consumo.A distribuição nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio e Águas de Niterói, conforme as respectivas áreas de atuação.

Águas do Rio fará mais de 20 intervenções



Aproveitando a paralisação programada, a Águas do Rio informou que irá realizar mais de 20 intervenções na infraestrutura de abastecimento do Leste Fluminense. Os serviços incluem melhorias em unidades de bombeamento, instalação e substituição de válvulas e registros, automação de equipamentos e manutenções eletromecânicas.



As medidas fazem parte do planejamento preventivo da concessionária para o verão, período marcado pelo aumento do consumo de água e que, neste ano, também deverá ocorrer sob influência do fenômeno climático El Niño.



"Ao aproveitar a paralisação programada pela Cedae, a Águas do Rio busca fortalecer sua infraestrutura, reduzir o risco de falhas operacionais e proporcionar maior regularidade ao abastecimento da população, especialmente nos meses de maior demanda", explica o diretor-executivo Malcom Bispo.



Após a conclusão da manutenção, a Cedae iniciará a retomada gradual da produção de água. Quando o sistema atingir 100% da capacidade operacional, a Águas do Rio começará a normalizar a distribuição, processo que poderá levar até 72 horas e se estender por mais tempo em áreas elevadas e nas extremidades das redes.



A concessionária orienta os moradores das regiões afetadas a economizar água e manter reservatórios abastecidos para atividades essenciais até a regularização do fornecimento. O atendimento com caminhões-pipa será priorizado para hospitais, unidades de saúde e outros serviços essenciais.



A Águas do Rio disponibiliza atendimento pelo telefone 0800 195 0 195, com ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.



Águas de Niterói orienta uso racional



A Águas de Niterói informou que o abastecimento no município poderá ser comprometido durante a manutenção. A concessionária adotará medidas para minimizar os impactos e recomenda que os moradores façam uso racional da água durante as intervenções.



Em caso de dúvidas ou solicitações, os clientes podem entrar em contato pelos canais digitais de atendimento, disponíveis 24 horas por dia: WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas e Agência Virtual, no site aguasdeniteroi.com.br.



