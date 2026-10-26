Agentes removeram barricadas no Complexo do Chapadão - Divulgação

Agentes removeram barricadas no Complexo do ChapadãoDivulgação

Publicado 26/10/2026 11:23



Polícia Militar realizou operações em comunidades da Baixada Fluminense e das zonas Norte e Sudoeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (26). As ações ocorrem em diferentes regiões, incluindo Duque de Caxias e o Complexo do Chapadão, além do César Maia, Coroado, Fontela e Pombo Sem Asa.

Na Baixada Fluminense, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuaram nas comunidades do Santuário e da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram blindados da corporação circulando pelas ruas da região.

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Já no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, equipes do 41º BPM (Irajá) realizaram a operação Barricada Zero, com foco na retirada de barricadas instaladas nas vias e no combate a roubos de cargas e veículos. A ação também tem como objetivo recuperar carros roubados e apreender materiais ilícitos.



Nas nas comunidades do César Maia, Coroado, Fontela e Pombo Sem Asa, na Zona Sudoeste do Rio, atuam agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes).

Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

A Polícia Militar orienta a população a colaborar com as ações de segurança por meio de denúncias ao Disque-Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177. Em casos de emergência, os moradores podem acionar a corporação pelo 190 ou pelo aplicativo 190RJ.



Criança é atingida por bala perdida na Penha

Uma criança foi atingida por uma bala perdida , na noite deste domingo (25), na comunidade da Fazendinha, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Segundo relatos, o tiro a acertou durante uma comemoração.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da menina relatou para policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) Adeus/Baiana que estava próximo de sua residência quando, depois de ouvir fogos de artifício de uma celebração, percebeu que a filha havia sido atingida por um disparo.

A corporação informou que a vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, deu entrada no Hospital Geral de Bonsucesso, também na Zona Norte do Rio. Ainda não há informações sobre a identidade e o estado de saúde da criança.

Moradores relataram que ocorreram diversos tiros na região do Complexo da Penha após a confirmação da vitória do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A área é dominada pelo Comando Vermelho (CV).

