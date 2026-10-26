Agentes da 44ª DP (Inhaúma) investigam o caso - Marcos Porto / Arquivo O Dia

Agentes da 44ª DP (Inhaúma) investigam o casoMarcos Porto / Arquivo O Dia

Publicado 26/10/2026 14:57

A Polícia Civil investiga o abandono de um recém-nascido, ocorrido no último sábado (24), na região de Del Castilho, na Zona Norte do Rio. O bebê foi encontrado por um casal, que o socorreu e levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Del Castilho) foram acionados para irem até a UPA, onde a criança recebia atendimento médico. No local, um funcionário confirmou aos policiais que o recém-nascido havia sido localizado por um casal, que informou que ele estava abandonado.

Ainda segundo a corporação, em seguida, a mãe do bebê também chegou na UPA para receber atendimento. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança e da mulher.

A investigação está em andamento na 44ª DP (Inhaúma). A Polícia Civil informou que os agentes realizam todas as diligências necessárias para esclarecer os fatos.

Criança baleada

Neste final de semana, também aconteceu um caso de violência envolvendo uma criança, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Uma menina foi atingida por uma bala perdida , na noite deste domingo (25), na comunidade da Fazendinha. Segundo relatos, o tiro a acertou durante uma comemoração.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da menina relatou para policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) Adeus/Baiana que estava próximo de sua residência quando, depois de ouvir fogos de artifício de uma celebração, percebeu que a filha havia sido atingida por um disparo.

A corporação informou que a vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, deu entrada no Hospital Geral de Bonsucesso, também na Zona Norte do Rio.

Ainda não há informações sobre a identidade e o estado de saúde da criança.



Moradores relataram que ocorreram diversos tiros na região do Complexo da Penha após a confirmação da vitória do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A área é dominada pelo Comando Vermelho (CV).



Na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França, houve o encerramento da tradicional Festa da Penha com uma queima de fogos.



A 21ª DP (Bonsucesso) investiga o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Adolescente morto

Um adolescente de 14 anos morreu depois do desabamento de um imóvel de alvenaria na Rua Cacilda, no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, também neste domingo (25). O incidente deixou outras duas pessoas feridas.

Os sobreviventes, com ferimentos moderados, receberam atendimento e foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O adolescente deu entrada na unidade em estado gravíssimo, mas não resistiu. A morte foi constatada às 15h53.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). A perícia foi realizada no local, testemunhas são ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do desabamento.