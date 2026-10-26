Hospital passou por reformasEdu Kapps/SMS
A unidade recebe pacientes com diferentes tipos de lesões, incluindo vítimas de acidentes de trânsito, ocorrências envolvendo motocicletas e ferimentos por arma de fogo. A localização próxima a um heliponto também facilita a chegada de pacientes politraumatizados transferidos de outras regiões da cidade, que precisam de atendimento especializado.
“O Miguel Couto é um dos principais hospitais da rede municipal, referência para atendimentos de trauma, de ortopedia, de neurocirurgia e de cirurgia vascular”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.
Segundo ele, a unidade mantém a tradição do Serviço de Ortopedia e Traumatologia Professor Nova Monteiro, que forma novos profissionais e reúne equipes experientes no tratamento de casos complexos.
Serviço de ortopedia tem 75 anos
A estrutura também contribui para o atendimento de pacientes com múltiplas lesões, que podem precisar da atuação conjunta de diferentes especialidades. Além da ortopedia, o hospital mantém serviços de neurocirurgia, cirurgia geral e cirurgia vascular.
“Somos uma referência da Ortopedia em todo o país, recebendo anualmente ortopedistas do mundo inteiro para realizar estágio e por onde já passaram centenas dos mais importantes especialistas do nosso país”, destacou o diretor do hospital, Cristiano Chame.
A relação do diretor com a unidade começou no início dos anos 2000, quando ele ainda era estudante de Medicina e residente em ortopedia. Em 2009, passou a integrar como médico da especialidade. No ano seguinte, assumiu a chefia do Centro Cirúrgico e, em 2015, chegou à direção do hospital.
Chame afirma que a trajetória profissional está diretamente ligada à história da unidade. Seu pai também fez residência em ortopedia no Miguel Couto.
“Desde pequeno o meu desejo sempre foi ser médico. De verdade, nunca pensei ser outra profissão. Desde o início sempre tive o desejo de me tornar ortopedista e poder seguir os passos do meu pai”, contou.
Reformas mudaram a estrutura de atendimento
A estrutura do hospital passou por intervenções para melhorar o fluxo de pacientes e ampliar a capacidade de atendimento. Em 2012, a inauguração da Coordenação de Emergência Regional (CER) do Leblon ajudou a direcionar casos clínicos e ocorrências de menor complexidade para outra unidade, permitindo que o Miguel Couto concentrasse esforços em situações mais graves, especialmente traumas.
Em 2015, o setor de trauma foi reorganizado para facilitar a entrada de pacientes transportados por ambulâncias. Os serviços de imagem foram reunidos em uma mesma área para reduzir deslocamentos durante o atendimento de emergência. O hospital também criou setores de endoscopia e colonoscopia e ampliou os espaços destinados ao ensino de ortopedia e neurocirurgia.
Mais recentemente, as intervenções incluíram a reforma do Centro de Terapia Intensiva (CTI) Pediátrico e a criação de uma sala de acolhimento para familiares, em 2023. No ano seguinte, os ambulatórios passaram por uma ampla reforma, com a abertura de espaços para neurologia e cardiologia. Em 2025, o setor coronariano, destinado a pacientes com doenças cardíacas, também recebeu melhorias.
As mudanças ocorreram em paralelo à adaptação da unidade a novas demandas, como o crescimento dos atendimentos relacionados a acidentes com motocicletas. O hospital também precisa manter estrutura para receber pacientes graves que necessitam de assistência rápida e de diferentes especialidades.
Funcionários também fazem parte da história
É o caso de Vania Portes, pedagoga que chegou ao Miguel Couto em 1992 para trabalhar no Serviço de Documentação Médica, responsável pela organização dos prontuários. Quatro anos depois, foi convidada a integrar a direção e, desde então, permanece no hospital, onde exerce a função de chefe de gabinete.
Ao longo de sua trajetória, Vania acompanhou diferentes administrações e mudanças na rotina de trabalho. Para ela, o atendimento hospitalar exige mais do que procedimentos técnicos: é preciso considerar a situação de cada paciente e oferecer acolhimento em momentos de medo, dor e fragilidade.
“É preciso enxergar a pessoa, sua história, seus medos, suas angústias e, muitas vezes, seus sofrimentos e a falta de esperança”, afirmou.
A profissional também relaciona a experiência no hospital aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), como acesso, dignidade e igualdade no atendimento.
“Aprendi que o SUS não deve ser visto apenas como um sistema de saúde, mas como uma expressão de cidadania, dignidade e igualdade”, disse.
Nove décadas de atendimento público
Desde então, o hospital acompanhou a expansão urbana do Rio e as transformações no atendimento de saúde. A consolidação de serviços especializados, a formação de profissionais e as reformas estruturais marcaram diferentes etapas dessa trajetória.
Aos 90 anos, o desafio da unidade permanece ligado à sua função central na rede pública: atender pacientes em situações de urgência, receber casos de alta complexidade e manter equipes preparadas para responder a diferentes tipos de trauma. A continuidade desse trabalho depende da estrutura hospitalar e dos profissionais que, diariamente, sustentam o atendimento à população.
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