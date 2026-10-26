Setembro teve redução de 90,57% nos incêndios em vegetação, na comparação com o mesmo mês de 2025 - Divulgação/ GovRJ

Setembro teve redução de 90,57% nos incêndios em vegetação, na comparação com o mesmo mês de 2025Divulgação/ GovRJ

Publicado 26/10/2026 16:04

O número de incêndios em vegetação atendidos pelo Corpo de Bombeiros caiu 33,45% no Rio entre junho e outubro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Ao todo, foram 3.106 ocorrências durante a Operação Extinctus 2026, contra 4.667 no ano passado, uma diferença de 1.561 registros.

LEIA MAIS: Rio terá semana instável com chuva e risco de temporais



A operação foi realizada entre 11 de junho e 9 de outubro, com cerca de 4.700 horas de trabalho das equipes em todo o estado. Criada em 2018, a iniciativa busca preparar as unidades da corporação para combater incêndios em áreas de vegetação durante os períodos de estiagem.



Apesar da redução no balanço geral, julho e agosto concentraram o maior volume de atendimentos deste ano. Foram 1.328 registros em julho e 1.391 em agosto, mês com a maior demanda. No mesmo período de 2025, os números foram de 864 e 1.338, respectivamente.

A operação foi realizada entre 11 de junho e 9 de outubro, com cerca de 4.700 horas de trabalho das equipes em todo o estado. Criada em 2018, a iniciativa busca preparar as unidades da corporação para combater incêndios em áreas de vegetação durante os períodos de estiagem.Apesar da redução no balanço geral, julho e agosto concentraram o maior volume de atendimentos deste ano. Foram 1.328 registros em julho e 1.391 em agosto, mês com a maior demanda. No mesmo período de 2025, os números foram de 864 e 1.338, respectivamente.

fotogaleria

Chuvas contribuem para queda nos registros



A diminuição mais expressiva ocorreu em setembro, quando os atendimentos passaram de 1.315, em 2025, para 124 neste ano, uma redução de 90,57%. Nos primeiros nove dias de outubro, foram contabilizados 17 casos, ante 619 no mesmo recorte apresentado no levantamento do ano passado.



Segundo a análise do Corpo de Bombeiros, o aumento das chuvas e a redução dos períodos consecutivos de tempo seco estiveram associados à queda dos incêndios em diferentes regiões fluminenses, especialmente em setembro.



Na Região Metropolitana, agosto registrou 174 ocorrências. No mês seguinte, o número caiu para oito, período em que o volume de chuva chegou a 191 milímetros.



Na Região Serrana, os registros passaram de 139, em setembro de 2025, para 11 no mesmo mês deste ano. O relatório também relaciona a redução à maior frequência de precipitações e à diminuição dos intervalos prolongados de estiagem.



O cenário, porém, não foi uniforme em todo o território fluminense. No Centro-Sul, os atendimentos diminuíram de 600 para 315 na comparação entre os períodos analisados, uma queda de 47,5%. Já as regiões Norte e Noroeste foram as únicas a apresentar aumento no acumulado da operação.



Terrenos baldios concentram atendimentos



Os incêndios em terrenos baldios lideraram os registros de 2026, com 917 casos, o equivalente a 29,5% do total. Na sequência, aparecem os focos às margens de vias e rodovias, que somaram 793 atendimentos, ou 25,5%.



Também foram contabilizados 474 incêndios em áreas de mata urbana, 473 em morros e encostas, 254 em áreas de mata rural e 70 em regiões de montanha ou floresta. Outras 125 ocorrências foram reunidas em categorias diversas.



Somados, os casos em terrenos baldios e nas proximidades de vias e rodovias corresponderam a 55% dos atendimentos realizados durante a operação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral