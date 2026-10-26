Setembro teve redução de 90,57% nos incêndios em vegetação, na comparação com o mesmo mês de 2025Divulgação/ GovRJ
A operação foi realizada entre 11 de junho e 9 de outubro, com cerca de 4.700 horas de trabalho das equipes em todo o estado. Criada em 2018, a iniciativa busca preparar as unidades da corporação para combater incêndios em áreas de vegetação durante os períodos de estiagem.
Apesar da redução no balanço geral, julho e agosto concentraram o maior volume de atendimentos deste ano. Foram 1.328 registros em julho e 1.391 em agosto, mês com a maior demanda. No mesmo período de 2025, os números foram de 864 e 1.338, respectivamente.
Chuvas contribuem para queda nos registros
Segundo a análise do Corpo de Bombeiros, o aumento das chuvas e a redução dos períodos consecutivos de tempo seco estiveram associados à queda dos incêndios em diferentes regiões fluminenses, especialmente em setembro.
Na Região Metropolitana, agosto registrou 174 ocorrências. No mês seguinte, o número caiu para oito, período em que o volume de chuva chegou a 191 milímetros.
Na Região Serrana, os registros passaram de 139, em setembro de 2025, para 11 no mesmo mês deste ano. O relatório também relaciona a redução à maior frequência de precipitações e à diminuição dos intervalos prolongados de estiagem.
O cenário, porém, não foi uniforme em todo o território fluminense. No Centro-Sul, os atendimentos diminuíram de 600 para 315 na comparação entre os períodos analisados, uma queda de 47,5%. Já as regiões Norte e Noroeste foram as únicas a apresentar aumento no acumulado da operação.
Terrenos baldios concentram atendimentos
Também foram contabilizados 474 incêndios em áreas de mata urbana, 473 em morros e encostas, 254 em áreas de mata rural e 70 em regiões de montanha ou floresta. Outras 125 ocorrências foram reunidas em categorias diversas.
Somados, os casos em terrenos baldios e nas proximidades de vias e rodovias corresponderam a 55% dos atendimentos realizados durante a operação.
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