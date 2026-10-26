Alunos da rede estadual que desejam permanecer no mesmo colégio em 2027 devem fazer inscrição - Divulgação / Seeduc

Alunos da rede estadual que desejam permanecer no mesmo colégio em 2027 devem fazer inscriçãoDivulgação / Seeduc

Publicado 26/10/2026 16:54

Governo do Estado abriu, nesta segunda-feira (26), o período de renovação de matrículas nas escolas da rede estadual de ensino. Os interessados devem realizar o cadastro através do site Matrícula Fácil . Nesta etapa, a inscrição é para alunos que desejam permanecer no mesmo colégio, no mesmo curso e turno, no ano letivo de 2027.

O processo será realizado de forma on-line, mas o responsável ou estudante que não tiver acesso à internet pode comparecer à unidade escolar mais próxima para realizar a renovação.

Já para alunos que desejam mudar de curso, turno ou curso e turno poderão fazer a solicitação a partir do dia 4 de novembro, às 8h. O pedido estará condicionado à disponibilidade de vagas no momento da renovação.

Matrículas para novos alunos

A primeira fase da pré-matrícula para novos alunos será realizada de 12 de novembro, a partir das 8h, a 4 de dezembro. Esta etapa é destinada aos estudantes que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam o prazo de renovação.

O site Matrícula Fácil disponibilizará a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, além de orientações sobre procedimentos e prazos para confirmação da matrícula na unidade escolar. Na inscrição, o candidato poderá escolher entre três e oito opções na combinação de escola/curso/série/turno.



Os estudantes serão alocados nesta primeira fase da matrícula a partir de uma ordem de critérios estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). De acordo com as determinações, a sequência de prioridades é definida da seguinte forma:

1º) Preferência à pessoa com deficiência;

2º) Preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos;

3º) Permanência na rede pública de ensino;

4º) Preferência para irmãos na mesma unidade escolar;

5º) Proximidade da residência;

6º) Em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.

O resultado da primeira fase será divulgado nos sites da Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) e do Matrícula Fácil, a partir do dia 17 de dezembro, na opção "Consulte a sua inscrição".

Depois da divulgação do resultado, o responsável ou estudante maior de 18 anos deverá comparecer à escola, entre 18 a 22 de janeiro de 2027, para confirmar a sua matrícula. A Ficha de Conclusão da Inscrição informará a documentação necessária a ser apresentada no momento da confirmação na unidade escolar em que o candidato for alocado.