Na cidade do Rio foram contabilizados 167 casos de alcoolemia - Paulo Fernandes/GOVRJ

Na cidade do Rio foram contabilizados 167 casos de alcoolemiaPaulo Fernandes/GOVRJ

Publicado 26/10/2026 17:13



Mais de 1,5 mil multas foram registradas pela Operação Lei Seca durante fiscalizações realizadas no estado do Rio entre sexta-feira (23) e domingo (25). Ao todo, 3.351 motoristas foram abordados em 32 ações, que identificaram 260 casos de alcoolemia, todos por recusa ao teste do bafômetro.

As infrações relacionadas à alcoolemia corresponderam a 7,76% dos condutores fiscalizados. Segundo o balanço, não houve registros de infrações administrativas por resultado positivo no etilômetro nem de crimes de trânsito por embriaguez ao volante.



Mesquita teve maior índice de alcoolemia



Entre os municípios fiscalizados, Mesquita, na Baixada Fluminense, apresentou o maior percentual de casos, com 19 entre 101 motoristas abordados, o equivalente a 18,81%



Em Niterói, foram identificados 19 casos de alcoolemia entre 124 condutores, com índice de 15,32%. Já em Queimados, nove dos 95 motoristas fiscalizados se recusaram a fazer o teste, representando 9,47%.



Fiscalizações na capital



Na cidade do Rio, as equipes realizaram 22 ações, abordaram 2.380 condutores e registraram 976 multas. Também foram contabilizados 167 casos de alcoolemia, o equivalente a 7,02% dos motoristas fiscalizados.

Polícia investiga abandono de recém-nascido

A Polícia Civil investiga o abandono de um recém-nascido , ocorrido no último sábado (24), na região de Del Castilho, na Zona Norte do Rio. O bebê foi encontrado por um casal, que o socorreu e levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Del Castilho) foram acionados para irem até a UPA, onde a criança recebia atendimento médico. No local, um funcionário confirmou aos policiais que o recém-nascido havia sido localizado por um casal, que informou que ele estava abandonado.

Ainda segundo a corporação, em seguida, a mãe do bebê também chegou na UPA para receber atendimento. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança e da mulher.

A investigação está em andamento na 44ª DP (Inhaúma). A Polícia Civil informou que os agentes realizam todas as diligências necessárias para esclarecer os fatos.

Criança baleada



Neste final de semana, também aconteceu um caso de violência envolvendo uma criança, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Uma menina foi atingida por uma bala perdida, na noite deste domingo (25), na comunidade da Fazendinha. Segundo relatos, o tiro a acertou durante uma comemoração.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral