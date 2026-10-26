Megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão deixou 122 mortos - Reginaldo Pimenta/Arquivo O DIA

Megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão deixou 122 mortos Reginaldo Pimenta/Arquivo O DIA

Publicado 26/10/2026 20:50





Organizado pelo coletivo social Frente Penha, o ato pretende homenagear as vítimas, denunciar a violência contra moradores de favelas e cobrar medidas que garantam direitos e segurança às comunidades. A programação será realizada na Praça São Lucas, no Complexo da Penha e reunirá coletivos de familiares, artistas e organizações que atuam no acolhimento de pessoas atingidas pela violência de Estado. LEIA MAIS: Votação de Lula é a maior já recebida por um presidenciável no país Organizado pelo coletivo social Frente Penha, o ato pretende homenagear as vítimas, denunciar a violência contra moradores de favelas e cobrar medidas que garantam direitos e segurança às comunidades. A programação será realizada na Praça São Lucas, no Complexo da Penha e reunirá coletivos de familiares, artistas e organizações que atuam no acolhimento de pessoas atingidas pela violência de Estado.

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“Nossa comunidade, que é tão violentada, precisa ser vista com olhos de cuidado. Sobretudo as mulheres, crianças e jovens negros, que têm seus direitos violados diariamente. Queremos mais cuidado, educação e saúde para a população de favela”, afirmou Evelin Dias, assistente social e integrante da gestão da Frente Penha.



A programação começa com um almoço comunitário organizado pelo coletivo e parceiros locais. A partir das 14h, está prevista uma caminhada pelas principais vias do bairro, além da distribuição de cestas básicas para famílias da região.



O encontro também terá depoimentos de representantes de grupos que acompanham familiares de vítimas, como Mães de Maio, Mães de Manguinhos e Projeto Fênix. Música, dança, poesia, roda de capoeira e jongo estão entre as atividades previstas. A comunidade também fará a leitura de uma carta de repúdio à violência de Estado.



“Nossa comunidade, que é tão violentada, precisa ser vista com olhos de cuidado. Sobretudo as mulheres, crianças e jovens negros, que têm seus direitos violados diariamente. Queremos mais cuidado, educação e saúde para a população de favela”, afirmou Evelin Dias, assistente social e integrante da gestão da Frente Penha.A programação começa com um almoço comunitário organizado pelo coletivo e parceiros locais. A partir das 14h, está prevista uma caminhada pelas principais vias do bairro, além da distribuição de cestas básicas para famílias da região.O encontro também terá depoimentos de representantes de grupos que acompanham familiares de vítimas, como Mães de Maio, Mães de Manguinhos e Projeto Fênix. Música, dança, poesia, roda de capoeira e jongo estão entre as atividades previstas. A comunidade também fará a leitura de uma carta de repúdio à violência de Estado.

Acolhimento às famílias

Além das manifestações, os organizadores planejam montar um espaço com serviços de cuidado, saúde e orientação. Para as crianças, haverá uma área de recreação com brinquedos infláveis e pula-pula.



O encerramento deve reunir falas de acolhimento, apresentações musicais e a soltura de balões em memória das pessoas mortas na operação.



A iniciativa busca manter viva a lembrança das vítimas e abrir espaço para que familiares e moradores compartilhem suas experiências. A Frente Penha afirma que a mobilização também pretende fortalecer redes de apoio e estimular a participação comunitária na defesa de direitos.





Letalidade policial em debate

A operação de outubro de 2025 se tornou um dos episódios mais letais da história do Rio. Um mês depois da ação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou seis policiais militares por suspeitas de peculato e furto qualificado durante a operação.



As investigações foram baseadas, entre outros elementos, em imagens de câmeras corporais. Em um dos casos, dois agentes foram acusados de retirar um fuzil de uma casa onde homens já haviam se rendido e esconder a arma em uma mochila, sem registrá-la entre os materiais apreendidos. Em outra apuração, policiais foram denunciados sob suspeita de desmontar e retirar peças de um veículo na Vila Cruzeiro.



As denúncias tratam de possíveis crimes cometidos durante a ação e não alteram, por si só, a apuração sobre as circunstâncias das mortes. O caso ampliou o debate sobre a atuação policial, o uso de câmeras corporais e os mecanismos de fiscalização das operações em áreas de favela.



A violência policial também é apontada por organizações de direitos humanos como um problema persistente em outras regiões do estado. Relatório da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial contabilizou 5.298 operações policiais na Baixada Fluminense entre 2020 e 2025, com quase 300 mortos e cerca de 700 feridos, segundo os dados citados pelos organizadores do ato.



A Frente Penha é um coletivo territorial formado por moradores e grupos locais que atua no Complexo da Penha. A organização desenvolve ações de mobilização social e iniciativas voltadas à cultura, aos direitos e à criação de redes de apoio na comunidade.

