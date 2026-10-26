Sem CNH, motorista atropela pedestre e atinge viatura em Madureira - Divulgação/ Guardas Municipais

Sem CNH, motorista atropela pedestre e atinge viatura em MadureiraDivulgação/ Guardas Municipais

Publicado 26/10/2026 18:16

Um motorista de 26 anos tentou fugir após atropelar um pedestre e lançou o carro contra uma viatura da Guarda Municipal durante a perseguição, na noite de sábado (24) , na Rua João Vicente, em Madureira, na Zona Norte do Rio. O condutor foi identificado como Vitor Gonçalves Monteiro dos Santos.

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Segundo a Polícia Civil, Vitor não tinha habilitação e portava um celular com restrição registrada pela operadora de telefonia.



Guardas municipais receberam um alerta de populares por volta das 20h30 e encontraram a vítima, identificada como Vagner, caída na calçada. Os agentes prestaram os primeiros socorros até a chegada de uma ambulância do Corpo de Bombeiros.



Inicialmente, o motorista permaneceu no local e se identificou aos guardas. Ao entrar no veículo, porém, tentou escapar pelas ruas do bairro. Durante a perseguição, ele jogou o automóvel diversas vezes contra a viatura, causando danos.



A equipe conseguiu interceptá-lo na altura do viaduto de Bento Ribeiro, na Rua Carolina Machado, próximo ao número 1.650. A vítima recebeu atendimento e acabou liberada no local, sem comparecer à delegacia para registrar a ocorrência, conforme o relato policial.

Segundo a Polícia Civil, Vitor não tinha habilitação e portava um celular com restrição registrada pela operadora de telefonia.Guardas municipais receberam um alerta de populares por volta das 20h30 e encontraram a vítima, identificada como Vagner, caída na calçada. Os agentes prestaram os primeiros socorros até a chegada de uma ambulância do Corpo de Bombeiros.Inicialmente, o motorista permaneceu no local e se identificou aos guardas. Ao entrar no veículo, porém, tentou escapar pelas ruas do bairro. Durante a perseguição, ele jogou o automóvel diversas vezes contra a viatura, causando danos.A equipe conseguiu interceptá-lo na altura do viaduto de Bento Ribeiro, na Rua Carolina Machado, próximo ao número 1.650. A vítima recebeu atendimento e acabou liberada no local, sem comparecer à delegacia para registrar a ocorrência, conforme o relato policial.

Celular tinha restrição junto à operadora



Após a abordagem, os agentes levaram o motorista à 29ª DP (Madureira). De acordo com a Polícia Civil, uma consulta ao IMEI do aparelho, autorizada pelo conduzido, apontou uma restrição registrada pela operadora. Não havia, entretanto, registro policial de furto, roubo ou outro crime relacionado ao telefone.



Vitor também recebeu multas por dirigir sem habilitação, circular com o veículo sem licenciamento regular e conduzir de forma a ameaçar outros veículos. O carro acabou removido para um depósito. A ocorrência inclui a tentativa de fuga do local do acidente.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Vitor Gonçalves. O espaço segue aberto.

Lei Seca aplica mais de 1,5 mil multas

Mais de 1,5 mil multas foram registradas pela Operação Lei Seca durante fiscalizações realizadas no estado do Rio entre sexta-feira (23) e domingo (25). Ao todo, 3.351 motoristas foram abordados em 32 ações, que identificaram 260 casos de alcoolemia, todos por recusa ao teste do bafômetro.

As infrações relacionadas à alcoolemia corresponderam a 7,76% dos condutores fiscalizados. Segundo o balanço, não houve registros de infrações administrativas por resultado positivo no etilômetro nem de crimes de trânsito por embriaguez ao volante.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral