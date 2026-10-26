Bombeiros no local onde o desabamento aconteceu na Rua Cacilda, em São João de MeritiReprodução/BDRJ
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o secretário de Esportes e Lazer de São João de Meriti, Allan Cruz, lamentou a morte do adolescente e destacou sua dedicação e o carinho que conquistou entre os colegas.
"Hoje, me solidarizo com a família e os amigos do J.G., nosso atleta da equipe de futebol da Vila Olímpica de São João de Meriti. J. deixou sua marca por meio de sua dedicação, obediência e carisma, conquistando o carinho de todos que conviveram com ele. Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos neste momento de tanta dor", disse.
Em outro trecho do vídeo, o secretário classificou o ocorrido como uma fatalidade. "Uma fatalidade. Algo a se lamentar", completou. Nos comentários, amigos e colegas de futebol do adolescente também lamentaram a perda: "Era um menino muito bom. Vai deixar saudades", dizia uma das mensagens.
Desabamento
Após uma vistoria técnica, a Defesa Civil interditou totalmente o imóvel. As edificações vizinhas também foram avaliadas e, segundo a prefeitura, não apresentam riscos.
O proprietário do imóvel ainda não foi identificado. A remoção dos escombros e a limpeza do local são de responsabilidade do dono e só poderão ser realizadas após a perícia da Polícia Civil, que apura as causas do desabamento.
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