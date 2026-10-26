Bombeiros no local onde o desabamento aconteceu na Rua Cacilda, em São João de Meriti - Reprodução/BDRJ

Bombeiros no local onde o desabamento aconteceu na Rua Cacilda, em São João de MeritiReprodução/BDRJ

Publicado 26/10/2026 21:51

Um jovem dedicado e obediente. É assim que os colegas da Vila Olímpica de São João de Meriti vão se lembrar do adolescente de 14 anos que morreu após um desabamento na tarde de domingo (25). O menino era atleta da equipe de futebol do espaço esportivo.

O corpo de J.G.S. será sepultado nesta terça-feira (27), às 16h30, no Cemitério Vila Rosali. O velório terá início às 13h30, na capela Petúnia.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, o secretário de Esportes e Lazer de São João de Meriti, Allan Cruz, lamentou a morte do adolescente e destacou sua dedicação e o carinho que conquistou entre os colegas.



"Hoje, me solidarizo com a família e os amigos do J.G., nosso atleta da equipe de futebol da Vila Olímpica de São João de Meriti. J. deixou sua marca por meio de sua dedicação, obediência e carisma, conquistando o carinho de todos que conviveram com ele. Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos neste momento de tanta dor", disse.



Em outro trecho do vídeo, o secretário classificou o ocorrido como uma fatalidade. "Uma fatalidade. Algo a se lamentar", completou. Nos comentários, amigos e colegas de futebol do adolescente também lamentaram a perda: "Era um menino muito bom. Vai deixar saudades", dizia uma das mensagens.

Desabamento

Segundo a prefeitura, um serviço de demolição era realizado no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e das secretarias municipais de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil e de Serviços Públicos foram acionadas para atender à ocorrência.

As outras duas vítimas, com ferimentos moderados, receberam atendimento e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O adolescente deu entrada na unidade em estado gravíssimo, mas não resistiu. A morte foi constatada às 15h53.



Após uma vistoria técnica, a Defesa Civil interditou totalmente o imóvel. As edificações vizinhas também foram avaliadas e, segundo a prefeitura, não apresentam riscos.



O proprietário do imóvel ainda não foi identificado. A remoção dos escombros e a limpeza do local são de responsabilidade do dono e só poderão ser realizadas após a perícia da Polícia Civil, que apura as causas do desabamento.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). A perícia foi realizada no local, testemunhas são ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do desabamento.