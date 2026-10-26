Durante a vistoria, os agentes também identificaram carne previamente moída na máquina do estabelecimentoDivulgação/SEDCON
Segundo os órgãos de fiscalização, entre os itens recolhidos havia carnes e farinha com prazos de validade vencidos desde abril, maio e junho. Os produtos foram encontrados tanto nas áreas de venda quanto nos espaços de armazenamento refrigerado e congelado.
Durante a vistoria, os agentes também identificaram carne previamente moída na máquina do estabelecimento, que não teve o seu nome divulgado, prática apontada como irregular em relação à legislação vigente.
As câmaras frias apresentavam problemas de conservação, incluindo portas danificadas e pontos de ferrugem. No interior dos equipamentos, os fiscais encontraram produtos armazenados de maneira inadequada e sujeira no piso.
Diante das irregularidades, o responsável pelo supermercado foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Os alimentos considerados impróprios ou em desacordo com as normas foram inutilizados pelo próprio estabelecimento, sob acompanhamento dos fiscais.
Nas últimas semanas, operações da SEDCON e do Procon-RJ também resultaram no descarte de mais de uma tonelada de alimentos impróprios para consumo em estabelecimentos de Itaocara, Cambuci e Três Rios, no interior do estado.
De acordo com os órgãos, as fiscalizações identificaram produtos vencidos, itens sem identificação adequada e alimentos mantidos em condições inadequadas de armazenamento.
Polícia investiga abandono de recém-nascido na Zona Norte
Ainda segundo a corporação, em seguida, a mãe do bebê também chegou na UPA para receber atendimento. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança e da mulher.
A investigação está em andamento na 44ª DP (Inhaúma). A Polícia Civil informou que os agentes realizam todas as diligências necessárias para esclarecer os fatos.
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