Durante a vistoria, os agentes também identificaram carne previamente moída na máquina do estabelecimento - Divulgação/SEDCON

Durante a vistoria, os agentes também identificaram carne previamente moída na máquina do estabelecimentoDivulgação/SEDCON

Publicado 26/10/2026 21:50 | Atualizado 26/10/2026 21:50

Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o Procon-RJ apreenderam 135,1 quilos de alimentos impróprios para consumo em um supermercado de Vila Isabel, na Zona Norte. A fiscalização contou com o apoio da Polícia Civil e identificou produtos vencidos, falhas no armazenamento e irregularidades no manuseio de carnes.





Segundo os órgãos de fiscalização, entre os itens recolhidos havia carnes e farinha com prazos de validade vencidos desde abril, maio e junho. Os produtos foram encontrados tanto nas áreas de venda quanto nos espaços de armazenamento refrigerado e congelado.



Durante a vistoria, os agentes também identificaram carne previamente moída na máquina do estabelecimento, que não teve o seu nome divulgado, prática apontada como irregular em relação à legislação vigente.



As câmaras frias apresentavam problemas de conservação, incluindo portas danificadas e pontos de ferrugem. No interior dos equipamentos, os fiscais encontraram produtos armazenados de maneira inadequada e sujeira no piso.



Diante das irregularidades, o responsável pelo supermercado foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Os alimentos considerados impróprios ou em desacordo com as normas foram inutilizados pelo próprio estabelecimento, sob acompanhamento dos fiscais.



Nas últimas semanas, operações da SEDCON e do Procon-RJ também resultaram no descarte de mais de uma tonelada de alimentos impróprios para consumo em estabelecimentos de Itaocara, Cambuci e Três Rios, no interior do estado.



De acordo com os órgãos, as fiscalizações identificaram produtos vencidos, itens sem identificação adequada e alimentos mantidos em condições inadequadas de armazenamento. LEIA MAIS: STF determina entrega de passaportes de Flávio Bolsonaro Segundo os órgãos de fiscalização, entre os itens recolhidos havia carnes e farinha com prazos de validade vencidos desde abril, maio e junho. Os produtos foram encontrados tanto nas áreas de venda quanto nos espaços de armazenamento refrigerado e congelado.Durante a vistoria, os agentes também identificaram carne previamente moída na máquina do estabelecimento, que não teve o seu nome divulgado, prática apontada como irregular em relação à legislação vigente.As câmaras frias apresentavam problemas de conservação, incluindo portas danificadas e pontos de ferrugem. No interior dos equipamentos, os fiscais encontraram produtos armazenados de maneira inadequada e sujeira no piso.Diante das irregularidades, o responsável pelo supermercado foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Os alimentos considerados impróprios ou em desacordo com as normas foram inutilizados pelo próprio estabelecimento, sob acompanhamento dos fiscais.Nas últimas semanas, operações da SEDCON e do Procon-RJ também resultaram no descarte de mais de uma tonelada de alimentos impróprios para consumo em estabelecimentos de Itaocara, Cambuci e Três Rios, no interior do estado.De acordo com os órgãos, as fiscalizações identificaram produtos vencidos, itens sem identificação adequada e alimentos mantidos em condições inadequadas de armazenamento.

Polícia investiga abandono de recém-nascido na Zona Norte

A Polícia Civil investiga o abandono de um recém-nascido, ocorrido no último sábado (24), na região de Del Castilho, na Zona Norte do Rio. O bebê foi encontrado por um casal, que o socorreu e levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Del Castilho) foram acionados para irem até a UPA, onde a criança recebia atendimento médico. No local, um funcionário confirmou aos policiais que o recém-nascido havia sido localizado por um casal, que informou que ele estava abandonado.



Ainda segundo a corporação, em seguida, a mãe do bebê também chegou na UPA para receber atendimento. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança e da mulher.



A investigação está em andamento na 44ª DP (Inhaúma). A Polícia Civil informou que os agentes realizam todas as diligências necessárias para esclarecer os fatos.