Igos pode ter ligação com grupo especializado em roubo de carros - Divulgação / Disque Denúncia

Igos pode ter ligação com grupo especializado em roubo de carrosDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 27/10/2026 07:53

Um homem identificado como Igor Felipe Dall Armi Ferreira de Souza, conhecido como "Português", foi preso por suspeita de atuar como uma das lideranças do tráfico de drogas na comunidade Morar Carioca, na Zona Norte do Rio . Segundo a Polícia Militar, ele tinha quatro mandados de prisão em aberto, sendo um deles por homicídio.





A prisão foi realizada por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos, após o suspeito desobedecer a uma ordem de parada enquanto conduzia uma motocicleta pela Avenida Dom Hélder Câmara, na última terça-feira (20). De acordo com a corporação, ele tentou fugir, mas foi capturado após um cerco policial na comunidade. Igor não ofereceu resistência no momento da abordagem.



Durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola Glock calibre 9 mm com numeração suprimida e carregador alongado, 31 munições, 70 porções de maconha, 35 porções de cocaína e um rádio transmissor. A motocicleta utilizada pelo suspeito também era roubada, segundo a PM.



Informações do núcleo de inteligência policial apontam ainda um possível envolvimento de Igor com uma organização criminosa especializada em roubos de veículos de luxo. LEIA MAIS! Linha Vermelha é interditada após roubo na altura de Caxias A prisão foi realizada por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos, após o suspeito desobedecer a uma ordem de parada enquanto conduzia uma motocicleta pela Avenida Dom Hélder Câmara, na última terça-feira (20). De acordo com a corporação, ele tentou fugir, mas foi capturado após um cerco policial na comunidade. Igor não ofereceu resistência no momento da abordagem.Durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola Glock calibre 9 mm com numeração suprimida e carregador alongado, 31 munições, 70 porções de maconha, 35 porções de cocaína e um rádio transmissor. A motocicleta utilizada pelo suspeito também era roubada, segundo a PM.Informações do núcleo de inteligência policial apontam ainda um possível envolvimento de Igor com uma organização criminosa especializada em roubos de veículos de luxo.

Segundo a PM, "a prisão representa um importante resultado no enfrentamento à criminalidade na Zona Norte do Rio, uma vez que retira de circulação um suspeito apontado como liderança do tráfico de drogas na comunidade Morar Carioca e que possuía três mandados de prisão em aberto".

O caso foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso). A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Igor Felipe Dall Armi Ferreira de Souza. O espaço segue aberto para manifestações.

Líder do tráfico do CV é preso na Zona Norte do Rio

Na manhã da última terça-feira (20), um homem apontado como liderança do tráfico de drogas do Comando Vermelho (CV) foi preso na Comunidade do Morar Carioca, em Triagem, na Zona Norte do Rio. Durante a ação, policiais apreenderam uma pistola equipada com um dispositivo conhecido como “kit rajada” e uma motocicleta com sinais identificadores adulterados.

Segundo as equipes, o suspeito era alvo de um trabalho integrado de inteligência e monitoramento que durou mais de três meses. A prisão foi realizada por policiais civis da Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (Coant), em conjunto com agentes da 15ª UPP e do 22º BPM.



De acordo com as investigações, o homem ocupava uma posição de liderança na estrutura criminosa responsável pelo tráfico de drogas na comunidade. Os agentes também identificaram imagens em que ele aparece exibindo um fuzil nas redes sociais.



O suspeito acabou preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. Ele também é investigado por envolvimento com organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



Após a identificação, os policiais constataram que havia quatro mandados de prisão em aberto contra o homem, relacionados a roubos majorados e tentativa de homicídio qualificado. Entre os casos investigados, está uma tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo contra policiais.



Segundo os agentes, o suspeito também aparece em 24 registros de ocorrência relacionados a roubos, roubos de veículos e tentativas de homicídio.



O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à 25ª DP (Engenho Novo), onde ele acabou autuado em flagrante. Na unidade, também foram adotadas as providências para o cumprimento dos mandados de prisão.

O Comando Vermelho é uma das principais facções criminosas do Brasil, com origem no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, na década de 1970. A organização atua principalmente no tráfico de drogas, com influência em diversas comunidades fluminenses, onde disputa territórios com grupos rivais e mantém estruturas criminosas ligadas à venda de entorpecentes e à circulação de armas.

No Rio de Janeiro, o CV é responsável por uma rede de atuação em diferentes comunidades, com grupos responsáveis pela comercialização de drogas e pelo controle territorial. A facção também é associada a confrontos armados com forças de segurança e organizações criminosas rivais.