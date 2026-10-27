Linha Vermelha foi interditada na noite de segunda-feira (26) - Rede Social

Linha Vermelha foi interditada na noite de segunda-feira (26)Rede Social

Publicado 27/10/2026 07:49

A Linha Vermelha foi momentaneamente interditada na altura de Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, na noite de segunda-feira (26), após denúncia de roubo na região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para checar a ocorrência. No local, os militares encontraram um homem que informou ter tido seu aparelho celular roubado por suspeitos que fugiram a pé para a comunidade do Parque das Missões.



Na ocasião, a via chegou a ser interditada, porém não houve confronto envolvendo as equipes policiais. Em seguida, o policiamento foi reforçado na localidade.

Supermercado tem mais de 100 kg de alimentos impróprios apreendidos

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o Procon-RJ apreenderam 135,1 quilos de alimentos impróprios para consumo em um supermercado de Vila Isabel, na Zona Norte. A fiscalização contou com o apoio da Polícia Civil e identificou produtos vencidos, falhas no armazenamento e irregularidades no manuseio de carnes.

Segundo os órgãos de fiscalização, entre os itens recolhidos havia carnes e farinha com prazos de validade vencidos desde abril, maio e junho. Os produtos foram encontrados tanto nas áreas de venda quanto nos espaços de armazenamento refrigerado e congelado.

Durante a vistoria, os agentes também identificaram carne previamente moída na máquina do estabelecimento, que não teve o seu nome divulgado, prática apontada como irregular em relação à legislação vigente.



As câmaras frias apresentavam problemas de conservação, incluindo portas danificadas e pontos de ferrugem. No interior dos equipamentos, os fiscais encontraram produtos armazenados de maneira inadequada e sujeira no piso.



Diante das irregularidades, o responsável pelo supermercado foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Os alimentos considerados impróprios ou em desacordo com as normas foram inutilizados pelo próprio estabelecimento, sob acompanhamento dos fiscais.

Nas últimas semanas, operações da SEDCON e do Procon-RJ também resultaram no descarte de mais de uma tonelada de alimentos impróprios para consumo em estabelecimentos de Itaocara, Cambuci e Três Rios, no interior do estado.



De acordo com os órgãos, as fiscalizações identificaram produtos vencidos, itens sem identificação adequada e alimentos mantidos em condições inadequadas de armazenamento.