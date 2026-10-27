Érica é filmada fazendo saudação nazista ao chegar a local de votação - Divulgação/ Redes Sociais

Érica é filmada fazendo saudação nazista ao chegar a local de votaçãoDivulgação/ Redes Sociais

Publicado 27/10/2026 08:09

A Polícia Civil identificou como Érica Marques Pinho, de 46 anos, a mulher filmada fazendo uma saudação nazista ao entrar no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, no último domingo (25), durante o segundo turno das eleições. A eleitora foi até a delegacia no início da tarde para prestar depoimento.





Nas imagens, a mulher aparece com o braço direito estendido para cima enquanto entra no local de votação. Ao ser questionada sobre o gesto, ela responde: "Você é comunista?". O vídeo circula nas redes sociais. LEIA MAIS: Presidente do PL reconhece vitória de Lula no segundo turno Nas imagens, a mulher aparece com o braço direito estendido para cima enquanto entra no local de votação. Ao ser questionada sobre o gesto, ela responde: "Você é comunista?". O vídeo circula nas redes sociais.

Na ocasião, Érica usava uma camisa amarela da Seleção Brasileira e um boné vermelho com a sigla "Maga", associada ao movimento de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A expressão vem de "Make America Great Again", que significa "Torne os Estados Unidos grandes novamente", em tradução livre, slogan popularizado por Trump durante a campanha presidencial de 2016.



O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) como injúria por preconceito.



Em nota, o advogado de Érica, Marcello Ramalho, afirma que a sua cliente reagiu a provocação e que não tinha intenção de discriminar ninguém.

"Érica esclareceu na delegacia que respondeu “pior ainda” no calor da discussão, em um contexto que percebeu como de provocações recíprocas, exaltada pelas ofensas sofridas por apoiadores de Lula, quando chegou para votar. Afirma que sua reação se dirigia ao confronto, sem intenção de discriminar Ian (quem filmou a ação), depreciar sua identidade judaica ou ofender sua religião e que respeita profundamente a comunidade judaica, inclusive, pedindo sinceras desculpas pelo ocorrido", explicou.

Repúdio



Em nota publicada nas redes sociais, a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj) repudiou o episódio, classificado pela entidade como uma manifestação de antissemitismo.



"Trata-se de uma manifestação absolutamente inaceitável, que ultrapassa os limites da liberdade de expressão e afronta os valores democráticos, a dignidade humana e a memória das milhões de vítimas do nazismo. É especialmente grave que um episódio dessa natureza ocorra durante o exercício do voto, um dos símbolos mais importantes da democracia brasileira", diz o texto.

Ainda nas redes sociais, o vereador e presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Antissemitismo, Flávio Valle, informou que mobilizou um ofício para que o caso seja devidamente investigado e a mulher responsabilizada pelo ato.



"Tal atitude é absolutamente inadmissível e configura crime de racismo, conforme previsto na Lei n° 7.716/1989, que tipifica como inafiançável a apologia ao nazismo e a propagação de símbolos de ódio. O gesto afronta a dignidade humana, a memória das milhões de vítimas do regime nazista e os valores democráticos que sustentam nossa sociedade.



A Frente Parlamentar se solidariza com a comunidade judaica, com todos os presentes que testemunharam o episódio e com aqueles que se sentiram diretamente atingidos pela violência simbólica desse ato. Reforçamos que não há espaço para manifestações de intolerância em uma democracia que se constrói sobre o respeito à diversidade e os direitos humanos.



Seguiremos firmes na defesa da educação, da cultura e da memória como instrumentos fundamentais para extinguir atitudes de ódio e intolerância. O Brasil não pode tolerar, relativizar ou naturalizar gestos que evocam um dos períodos mais sombrios da história da humanidade", diz o documento.

