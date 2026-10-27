Policiais federais cumprem mandados na segunda fase da Operação Castratio - Reprodução

Policiais federais cumprem mandados na segunda fase da Operação CastratioReprodução

Publicado 27/10/2026 09:49

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (27), a segunda fase da Operação Castratio , com o objetivo de auxiliar as investigações sobre uma possível fraude em contratos para castração e esterilização de animais. O valor apurado soma cerca de R$ 200 milhões. O escritório de advocacia do deputado federal reeleito Marcelo Queiroz (PSDB) foi um dos alvos da ação.

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Segundo a PF, contratos firmados entre o Governo do Rio de Janeiro e uma empresa privada foram afetados por irregularidades como superfaturamento, direcionamento e fraude à licitação. A corporação informou que a operação mira uma organização criminosa em atuação no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seappa).



Na ação desta terça, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão na cidade do Rio e em Niterói, na Região Metropolitana. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Um dos endereços foi o escritório de advocacia do deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB), que esteve a frente da Seappa entre 2019 e 2022. Outros alvos da operação também são vinculados ao parlamentar, reeleito com 58.739 votos nas eleições deste ano.

Na primeira fase da investigação, deflagrada em maio, agentes estiveram na residência de Queiroz. Ele teve o celular apreendido. Na época, as equipes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em endereços na capital; em Niterói; em Itaocara, no Noroeste Fluminense; em Macaé, no Norte Fluminense; e nas cidades de São Roque e Mairinque, em São Paulo.

Os materiais obtidos na primeira etapa desencadearam na segunda fase da investigação, que teve o objetivo de apurar a extensão da organização criminosa e suas práticas ilegais.

Os fatos, em apuração, podem caracterizar os crimes de peculato, corrupção (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de eventuais outros delitos que sejam revelados no decorrer das investigações.

Em nota enviada ao O DIA em maio, Queiroz afirmou que a tentativa de vincular a sua imagem a problemas do Governo do Estado surgiu com alegações infundadas durante o período eleitoral da sua candidatura para a Prefeitura do Rio, em 2024, depois dele não aceitar apoiar o candidato do então governador do estado do Rio de Janeiro.

Sobre a ação desta terça, os advogados Pedro Ivo Velloso e João Paulo Ferraz, que representam Queiroz, disseram o deputado reafirmou que jamais participou ou teve conhecimento de qualquer ilegalidade. Em nota enviada ao O DIA, a defesa contou que, embora nunca tenha sido intimado, o parlamentar prestou espontaneamente esclarecimentos no âmbito da investigação, demonstrando toda a regularidade das contratações realizadas durante sua gestão à frente da Seappa.

"Importante ressaltar que tais contratos foram submetidos ao controle do Tribunal de Contas e da Controladoria, sem qualquer apontamento de irregularidade. Idealizador do maior programa de castração gratuita de animais do mundo, implementado no Estado do Rio de Janeiro, o parlamentar é o principal interessado no completo esclarecimento dos fatos. Queiroz reitera a sua confiança nas instituições responsáveis pela investigação e permanece à inteira disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários", diz o texto.

O Governo do Rio informou que os serviços prestados pela empresa Consuvet, no âmbito do programa RJ PET, originalmente firmados pela Seappa, estão extintos desde 2024, depois de auditoria realizada pela Secretaria de Saúde.