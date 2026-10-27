Material foi encontrado escondido em caminhões de materiais recicláveis - Divulgação

Material foi encontrado escondido em caminhões de materiais recicláveisDivulgação

Publicado 27/10/2026 08:48

A Polícia Civil prendeu Cláudio Leão da Rosa e Ubiratan de Jesus de Barros, nesta segunda-feira (26), por receptação qualificada . A dupla foi flagrada transportando quase duas toneladas de cobre sem comprovação de procedência e cerca de 350 quilos de estojos de munições de diversos calibres, na Rodovia Presidente Dutra.





A ação faz parte da Operação Caminhos do Cobre, conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), para combater o transporte de cobre de origem ilícita, especialmente quando escondido em cargas de materiais recicláveis.



Segundo a especializada, informações de inteligência apontaram que caminhões usados nesse tipo de transporte circulavam em horários estratégicos para dificultar a fiscalização. Após diligências em diferentes momentos, os agentes abordaram dois veículos suspeitos na rodovia.



Durante as buscas, os policiais encontraram o cobre escondido sob latinhas de alumínio e outros materiais recicláveis. Entre os itens apreendidos, havia cabos elétricos reconhecidos como pertencentes à concessionária ferroviária Trens RJ, provenientes de furtos na infraestrutura da empresa.



Em um dos caminhões, também foram localizados aproximadamente 350 quilos de estojos de munições dos calibres .50, 5,56 mm, 7,62 mm e de diferentes tipos de pistola. O material foi apreendido para a realização das medidas investigativas necessárias.



Os dois suspeitos foram levados à sede da DRF, onde acabaram autuados em flagrante por receptação qualificada. LEIA MAIS: Suspeito de liderar tráfico em comunidade da Zona Norte é preso A ação faz parte da Operação Caminhos do Cobre, conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), para combater o transporte de cobre de origem ilícita, especialmente quando escondido em cargas de materiais recicláveis.Segundo a especializada, informações de inteligência apontaram que caminhões usados nesse tipo de transporte circulavam em horários estratégicos para dificultar a fiscalização. Após diligências em diferentes momentos, os agentes abordaram dois veículos suspeitos na rodovia.Durante as buscas, os policiais encontraram o cobre escondido sob latinhas de alumínio e outros materiais recicláveis. Entre os itens apreendidos, havia cabos elétricos reconhecidos como pertencentes à concessionária ferroviária Trens RJ, provenientes de furtos na infraestrutura da empresa.Em um dos caminhões, também foram localizados aproximadamente 350 quilos de estojos de munições dos calibres .50, 5,56 mm, 7,62 mm e de diferentes tipos de pistola. O material foi apreendido para a realização das medidas investigativas necessárias.Os dois suspeitos foram levados à sede da DRF, onde acabaram autuados em flagrante por receptação qualificada.

A reportagem não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.



A DRF disponibiliza à população o telefone (21) 96456-3948 (WhatsApp) para o recebimento de denúncias e informações, incluindo fotografias e vídeos, com garantia de anonimato.

Civil mira milícia de Juninho Varão com operação em Nova Iguaçu

A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (27), uma operação contra a milícia de Gilson Ingrácio de Souza Júnior, o Juninho Varão, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, milicianos extorquem comerciantes, condomínios e moradores da cidade, impondo "taxas de segurança", além de obrigar a compra de produtos - exclusivamente - de fornecedores indicados pela organização.

Agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) foram para os bairros Valverde, Jardim Alvorada, Jardim Jasmim e Jardim Pernambuco em busca de cumprir nove mandados de busca e apreensão. A ação conta com o apoio da 3ª Promotoria de Investigação Penal (3ª PIP), órgão do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ).

As apurações apontam que o grupo paramilitar Bonde do Varão estaria exigindo pagamentos frequentes de uma "taxa de segurança" a comerciantes e condomínios de Nova Iguaçu, assim como impondo a aquisição de determinados produtos de fornecedores indicados pela própria milícia.