Para garantir a segurança, as equipes aplicaram serragem no localCarlos Elias Junior

A
Alexia Gomes
Um engavetamento envolvendo cinco veículos ocorreu na manhã desta terça-feira (27), no km 186,3 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no sentido Rio de Janeiro. A ocorrência envolveu uma carreta carregada com frango, um caminhão que transportava tinta e três automóveis de passeio. Não houve registro de vítimas.
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Acidente na Rodovia Presidente Dutra na manhã desta terça-feira (27) - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Acidente na Rodovia Presidente Dutra na manhã desta terça-feira (27) - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Acidente na Rodovia Presidente Dutra na manhã desta terça-feira (27) - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Acidente na Rodovia Presidente Dutra na manhã desta terça-feira (27) - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Acidente na Rodovia Presidente Dutra na manhã desta terça-feira (27) - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Acidente na Rodovia Presidente Dutra na manhã desta terça-feira (27) - Carlos Elias Junior / Agência O Dia


Segundo a Ecovias Rio Minas, concessionária responsável pelo trecho, o motorista da carreta não manteve a distância de segurança ao se deparar com a retenção no trânsito, provocando uma sequência de colisões envolvendo cinco veículos: uma carreta carregada com frango, um caminhão que transportava tinta e três carros de passeio.

Durante o atendimento, as equipes identificaram um vazamento de óleo em um dos caminhões. Para garantir a segurança dos motoristas, as equipes aplicaram serragem no local e realizaram a limpeza da pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h06 para atender à ocorrência. As faixas ficaram temporariamente interditadas para o trabalho das equipes operacionais e a remoção dos veículos com retenção de aproximadamente 2 km. Após a limpeza da via, o tráfego acabou normalizado e a ocorrência, encerrada.

Colisão entre carretas espalha carga de bananas na Ponte Rio-Niterói

Um acidente envolvendo dois caminhões interditou a Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (26). Com o impacto da colisão, uma carreta tombou na pista. Não houve registro de vítimas.

Segundo a Ecovias Ponte, concessionária responsável pela via, um dos caminhões estava parado em uma das faixas devido a uma pane mecânica quando foi atingido na traseira pelo outro veículo. O acidente ocorreu por volta das 22h34, na altura do Vão Central.

A colisão provocou a interdição do trecho para o atendimento da ocorrência e a realização dos trabalhos necessários para a liberação da pista. Por conta do acidente, o tráfego no sentido Rio de Janeiro ficou comprometido durante a noite.

Por volta das 23h40, cerca de uma hora após o registro da ocorrência, uma faixa foi liberada para a passagem dos veículos. A liberação parcial permitiu a retomada do fluxo, enquanto as equipes trabalhavam para normalizar as condições de tráfego no local.

A liberação total da Ponte Rio-Niterói ocorreu por volta das 2h desta terça-feira (27), aproximadamente três horas e meia após o acidente. Com isso, todas as faixas foram disponibilizadas novamente para os motoristas.

O Corpo de Bombeiros informou ao jornal O DIA que não foi acionado para a ocorrência.