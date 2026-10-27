Érica é filmada fazendo saudação nazista ao chegar a local de votação - Divulgação/ Redes Sociais

Érica é filmada fazendo saudação nazista ao chegar a local de votaçãoDivulgação/ Redes Sociais

Publicado 27/10/2026 13:40

Érica Marques Pinho, de 46 anos, filmada fazendo uma saudação nazista durante as eleições do último domingo (25), prestou depoimento na delegacia no início da tarde desta terça-feira (27). Segundo a defesa, o gesto ocorreu no calor de uma discussão, e a eleitora não teve a intenção de ofender a comunidade judaica.





Nas imagens, a mulher aparece com o braço direito estendido para cima enquanto entra no local de votação. Ao ser questionada sobre o gesto, ela responde: "Você é comunista?". O vídeo circula nas redes sociais foi gravado no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.



Em nota, o advogado de Érica, Marcello Ramalho, destacou que a sua cliente reagiu a provocações de apoiadores do Lula enquanto chegava para votar.



Na ocasião, ela usava uma camisa amarela da Seleção Brasileira e um boné vermelho com a sigla "Maga", associada ao movimento de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A expressão vem de "Make America Great Again", que significa "Torne os Estados Unidos grandes novamente", em tradução livre, slogan popularizado por Trump durante a campanha presidencial de 2016.



Ainda segundo a defesa, Érica esclareceu na delegacia que respondeu “pior ainda” no calor da discussão, em um contexto que percebeu como de provocações recíprocas.



“A defesa afirma que sua reação se dirigia ao confronto, sem intenção de discriminar Ian (quem gravou o vídeo), depreciar sua identidade judaica ou ofender sua religião e que respeita profundamente a comunidade judaica, inclusive, pedindo sinceras desculpas pelo ocorrido”, disse. LEIA MAIS: Civil mira milícia de Juninho Varão com operação em Nova Iguaçu Nas imagens, a mulher aparece com o braço direito estendido para cima enquanto entra no local de votação. Ao ser questionada sobre o gesto, ela responde: "Você é comunista?". O vídeo circula nas redes sociais foi gravado no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.Em nota, o advogado de Érica, Marcello Ramalho, destacou que a sua cliente reagiu a provocações de apoiadores do Lula enquanto chegava para votar.Na ocasião, ela usava uma camisa amarela da Seleção Brasileira e um boné vermelho com a sigla "Maga", associada ao movimento de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A expressão vem de "Make America Great Again", que significa "Torne os Estados Unidos grandes novamente", em tradução livre, slogan popularizado por Trump durante a campanha presidencial de 2016.Ainda segundo a defesa, Érica esclareceu na delegacia que respondeu “pior ainda” no calor da discussão, em um contexto que percebeu como de provocações recíprocas.“A defesa afirma que sua reação se dirigia ao confronto, sem intenção de discriminar Ian (quem gravou o vídeo), depreciar sua identidade judaica ou ofender sua religião e que respeita profundamente a comunidade judaica, inclusive, pedindo sinceras desculpas pelo ocorrido”, disse.

O caso está sendo investigado na 10ª DP (Botafogo) como injúria por preconceito.

Repúdio

Em nota publicada nas redes sociais, a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj) repudiou o episódio, classificado pela entidade como uma manifestação de antissemitismo.



"Trata-se de uma manifestação absolutamente inaceitável, que ultrapassa os limites da liberdade de expressão e afronta os valores democráticos, a dignidade humana e a memória das milhões de vítimas do nazismo. É especialmente grave que um episódio dessa natureza ocorra durante o exercício do voto, um dos símbolos mais importantes da democracia brasileira", diz o texto.



Ainda nas redes sociais, o vereador e presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Antissemitismo, Flávio Valle, informou que mobilizou um ofício para que o caso seja devidamente investigado e a mulher responsabilizada pelo ato.

"Tal atitude é absolutamente inadmissível e configura crime de racismo, conforme previsto na Lei n° 7.716/1989, que tipifica como inafiançável a apologia ao nazismo e a propagação de símbolos de ódio. O gesto afronta a dignidade humana, a memória das milhões de vítimas do regime nazista e os valores democráticos que sustentam nossa sociedade.



A Frente Parlamentar se solidariza com a comunidade judaica, com todos os presentes que testemunharam o episódio e com aqueles que se sentiram diretamente atingidos pela violência simbólica desse ato. Reforçamos que não há espaço para manifestações de intolerância em uma democracia que se constrói sobre o respeito à diversidade e os direitos humanos.



Seguiremos firmes na defesa da educação, da cultura e da memória como instrumentos fundamentais para extinguir atitudes de ódio e intolerância. O Brasil não pode tolerar, relativizar ou naturalizar gestos que evocam um dos períodos mais sombrios da história da humanidade", diz o documento.