Érica é filmada fazendo saudação nazista ao chegar a local de votaçãoDivulgação/ Redes Sociais
Nas imagens, a mulher aparece com o braço direito estendido para cima enquanto entra no local de votação. Ao ser questionada sobre o gesto, ela responde: "Você é comunista?". O vídeo circula nas redes sociais foi gravado no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.
Em nota, o advogado de Érica, Marcello Ramalho, destacou que a sua cliente reagiu a provocações de apoiadores do Lula enquanto chegava para votar.
Na ocasião, ela usava uma camisa amarela da Seleção Brasileira e um boné vermelho com a sigla "Maga", associada ao movimento de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A expressão vem de "Make America Great Again", que significa "Torne os Estados Unidos grandes novamente", em tradução livre, slogan popularizado por Trump durante a campanha presidencial de 2016.
Ainda segundo a defesa, Érica esclareceu na delegacia que respondeu “pior ainda” no calor da discussão, em um contexto que percebeu como de provocações recíprocas.
“A defesa afirma que sua reação se dirigia ao confronto, sem intenção de discriminar Ian (quem gravou o vídeo), depreciar sua identidade judaica ou ofender sua religião e que respeita profundamente a comunidade judaica, inclusive, pedindo sinceras desculpas pelo ocorrido”, disse.
Repúdio
"Trata-se de uma manifestação absolutamente inaceitável, que ultrapassa os limites da liberdade de expressão e afronta os valores democráticos, a dignidade humana e a memória das milhões de vítimas do nazismo. É especialmente grave que um episódio dessa natureza ocorra durante o exercício do voto, um dos símbolos mais importantes da democracia brasileira", diz o texto.
A Frente Parlamentar se solidariza com a comunidade judaica, com todos os presentes que testemunharam o episódio e com aqueles que se sentiram diretamente atingidos pela violência simbólica desse ato. Reforçamos que não há espaço para manifestações de intolerância em uma democracia que se constrói sobre o respeito à diversidade e os direitos humanos.
Seguiremos firmes na defesa da educação, da cultura e da memória como instrumentos fundamentais para extinguir atitudes de ódio e intolerância. O Brasil não pode tolerar, relativizar ou naturalizar gestos que evocam um dos períodos mais sombrios da história da humanidade", diz o documento.
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