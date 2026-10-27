Agentes do Aterro Presente evitaram linchamento do atropelador - Divulgação Segurança Presente

Agentes do Aterro Presente evitaram linchamento do atropeladorDivulgação Segurança Presente

Publicado 27/10/2026 14:41

Um idoso, de 72 anos, ficou ferido, na manhã desta terça-feira (27), após ser atropelado por uma bicicleta elétrica na passagem subterrânea do Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Um adolescente, de 17, que conduzia o veículo, também se machucou após ser agredido por pessoas que estavam no local. Testemunhas afirmam que o jovem teria tentado cometer um furto.

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Segundo o Segurança Presente, a vítima caminhava pelo subterrâneo, próximo à Rua Buarque de Macedo, quando foi atingida. O idoso sofreu ferimentos na cabeça, recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul.



Após o atropelamento, pessoas que presenciaram a ocorrência teriam contido e agredido o adolescente. Agentes do Aterro Presente intervieram para interromper as agressões e dispersar os envolvidos.



O jovem também apresentava lesões no rosto e na cabeça. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo acompanhado por agentes do programa.



De acordo com o registro da ocorrência, testemunhas relataram aos agentes uma suposta tentativa de furto envolvendo o adolescente. A equipe, no entanto, não presenciou o fato.



O caso foi registrado na 9ª DP (Catete) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A vítima e o adolescente responsável pelo atropelamento foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde da região. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Segundo o Segurança Presente, a vítima caminhava pelo subterrâneo, próximo à Rua Buarque de Macedo, quando foi atingida. O idoso sofreu ferimentos na cabeça, recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul.Após o atropelamento, pessoas que presenciaram a ocorrência teriam contido e agredido o adolescente. Agentes do Aterro Presente intervieram para interromper as agressões e dispersar os envolvidos.O jovem também apresentava lesões no rosto e na cabeça. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo acompanhado por agentes do programa.De acordo com o registro da ocorrência, testemunhas relataram aos agentes uma suposta tentativa de furto envolvendo o adolescente. A equipe, no entanto, não presenciou o fato.O caso foi registrado na 9ª DP (Catete) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A vítima e o adolescente responsável pelo atropelamento foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde da região. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do jovem. O espaço segue aberto.

Estação de Botafogo recebe posto do Bilhete Único





A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso à Tarifa Social para os passageiros que têm direito ao benefício. Após a habilitação, a passagem de metrô e trem passa a custar R$ 5. Além do posto presencial em Botafogo, a habilitação ou reativação do BUI continua disponível de forma 100% digital pelo aplicativo Riocard Mais ou pelo site site.riobilheteunico.com.br. Até o dia 6 de novembro , passageiros que precisam cadastrar ou reativar o Bilhete Único Intermunicipal (BUI) para garantir o benefício da Tarifa Social contam com um ponto de atendimento presencial na estação Botafogo do MetrôRio, na Zona Sul. A ação é promovida pela Prodata Mais Mobi, operadora da bilhetagem eletrônica do cartão Riocard Mais, e tem atendimento exclusivo de segunda a sexta, em dias úteis, das 8h às 17h.A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso à Tarifa Social para os passageiros que têm direito ao benefício. Após a habilitação, a passagem de metrô e trem passa a custar R$ 5. Além do posto presencial em Botafogo, a habilitação ou reativação do BUI continua disponível de forma 100% digital pelo aplicativo Riocard Mais ou pelo site site.riobilheteunico.com.br.

O que é o BUI?



O BUI é um benefício social aplicado nas tarifas de transporte público e concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio do cadastro do CPF. Para ter direito, o cidadão deve preencher os requisitos necessários, estar devidamente cadastrado e habilitado no programa do Bilhete Único Intermunicipal, além de possuir uma conta e um cartão Riocard Mais Expresso ou Riocard Mais Vale-Transporte.

Tem direito ao benefício pessoas com idades entre 6 e 64 anos, com o total do rendimento mensal inferior ou igual a R$ 3.205,20. O BUI somente é permitido para um cartão por CPF, é pessoal e intransferível.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral