Polícia apreendeu cocaína, maconha e um simulacro de pistola - Divulgação PMRJ

Polícia apreendeu cocaína, maconha e um simulacro de pistola Divulgação PMRJ

Publicado 27/10/2026 15:31



Três homens foram presos por agentes da Polícia Militar durante uma operação na Vila Ipiranga, em Niterói, na manhã desta terça-feira (27). Um dos detidos é apontado como um dos invasores do Santo Cristo, área de atuação da facção Terceiro Comando Puro (TCP). A ação, que aconteceu em outubro, chegou a ser registrada e compartilhada na internet por integrantes do Comando Vermelho (CV).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) realizaram a ação quando Luiz Felipe Soares Barbosa desobedeceu à ordem de parada e fugiu para dentro de uma casa, carregando um volume na altura da cintura. Após buscas no imóvel, os agentes o localizaram escondido dentro de um armário em um dos quartos.



Além de Luiz Felipe, os agentes detiveram Miguel Paiva Alves e Daniel Ribeiro da Silva Monteiro Galdino. Segundo a PM, Luiz Felipe tem duas anotações por tráfico de drogas, enquanto Daniel possui uma anotação pelo mesmo crime. Miguel não tem anotações criminais.

De acordo com a polícia, o suspeito aparece em postagens relacionadas à invasão do CV à comunidade do Santo Cristo, área de atuação do Terceiro Comando Puro (TCP). O episódio ocorreu em 16 de outubro e terminou com a morte de um homem.



No imóvel, os agentes apreenderam 142 pinos de cocaína, 13 invólucros de maconha, um simulacro de pistola, um radiotransmissor e R$ 294 em espécie.



O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca). A ocorrência está em andamento.



A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

Disputa entre facções envolve estruturas diferentes







Entre as principais lideranças apontadas pelas autoridades estão Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, preso em Campo Grande (MS), e Edgar Alves de Andrade, o Doca, considerado um dos principais nomes da facção. Já o Terceiro Comando Puro (TCP) apresenta uma organização mais descentralizada, segundo José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim): as lideranças locais têm maior autonomia nas áreas dominadas pelo grupo. O Comando Vermelho (CV) possui uma estrutura hierárquica nacional, com lideranças, gerentes e integrantes responsáveis pela venda de drogas, vigilância e segurança armada. Segundo investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio (MPRJ), a organização mantém regras próprias, conselhos e uma cadeia de comando que continua operando mesmo com chefes presos.Entre as principais lideranças apontadas pelas autoridades estão Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, preso em Campo Grande (MS), e Edgar Alves de Andrade, o Doca, considerado um dos principais nomes da facção. Já o Terceiro Comando Puro (TCP) apresenta uma organização mais descentralizada, segundo José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim): as lideranças locais têm maior autonomia nas áreas dominadas pelo grupo.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral