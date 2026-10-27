Atleta morto em desabamento foi ao local levar água para trabalhadores

O DIA, o padrasto do adolescente J.G.S contou que a obra acontecia ao lado da casa onde a família mora e que o enteado foi ao local apenas para ajudar os pedreiros. O caso aconteceu no último domingo (25) e é investigado pela Polícia Civil. O atleta de 14 anos que morreu após o desabamento de um imóvel em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, havia ido ao local para entregar uma garrafa de água aos trabalhadores que atuavam na demolição da residência. Ao, o padrasto do adolescente J.G.S contou que a obra acontecia ao lado da casa onde a família mora e que o enteado foi ao local apenas para ajudar os pedreiros. O caso aconteceu no último domingo (25) e é investigado pela Polícia Civil.

A reportagem esteve no fim da manhã desta terça-feira (27) na Rua Cacilda, no bairro Coelho da Rocha, onde aconteceu o desabamento. No local, ainda era possível ver a garrafa de água levada pelo adolescente. Da residência, restou apenas a fachada.



O padrasto do jovem, identificado como Rafael, falou ao O DIA sobre a fatalidade. Segundo ele, o adolescente estava dentro de casa quando foi chamado para levar água aos pedreiros. Momentos depois, o imóvel desabou. Além do menino, outros dois homens ficaram feridos.



Bastante abalado, Rafael lamentou a perda repentina do enteado, com quem convivia desde que a vítima tinha quatro anos.

Despedida marcada pela dor

O corpo do adolescente foi velado no Crematório Metropolitano São João Batista e, em seguida, sepultado no Cemitério Vila Rosali. Familiares e amigos estavam bastante abalados com a perda trágica e repentina.





"Hoje, me solidarizo com a família e os amigos do J.G., nosso atleta da equipe de futebol da Vila Olímpica de São João de Meriti. J. deixou sua marca por meio de sua dedicação, obediência e carisma, conquistando o carinho de todos que conviveram com ele. Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos neste momento de tanta dor", disse. O jovem era atleta da equipe de futebol da Vila Olímpica de São João de Meriti. Entre os colegas, era conhecido pela dedicação e obediência . Em um vídeo publicado nas redes sociais, o secretário de Esportes e Lazer de São João de Meriti, Allan Cruz, lamentou a morte do adolescente e destacou sua dedicação e o carinho que conquistou entre os colegas."Hoje, me solidarizo com a família e os amigos do J.G., nosso atleta da equipe de futebol da Vila Olímpica de São João de Meriti. J. deixou sua marca por meio de sua dedicação, obediência e carisma, conquistando o carinho de todos que conviveram com ele. Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos neste momento de tanta dor", disse.

Investigação

A 64ª DP (São João de Meriti) está responsável pela investigação. A perícia foi realizada no local, testemunhas são ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do desabamento.

O proprietário do imóvel ainda não foi identificado. A remoção dos escombros e a limpeza do local são de responsabilidade do dono e só poderão ser realizadas após a conclusão da perícia.



Após uma vistoria técnica, a Defesa Civil interditou totalmente o imóvel. As edificações vizinhas também foram avaliadas e, segundo a prefeitura, não apresentam riscos.

*Colaboração: Carlos Elias Junior

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