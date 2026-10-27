"Merreu" não voltou da saída do Dia das CriançasDivulgação/ Disque Denúncia
Segundo as informações divulgadas pelo serviço, Wilson recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar em outubro deste ano e deveria retornar à unidade prisional até o dia 15, mas não se reapresentou. Ele cumpria pena em regime semiaberto e é procurado pela Divisão de Buscas e Recapturas (Recap), da Secretaria de Estado de Polícia Penal.
O caso que resultou na morte do capitão Stephan Contreiras ocorreu em maio de 2018. De acordo com as investigações, Wilson e um comparsa tentaram roubar a motocicleta do policial em Jacarepaguá. Após a reação do oficial, os criminosos atiraram contra ele e fugiram sem levar o veículo.
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O procurado também é apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) e suspeito de envolvimento em sequestros-relâmpago na Barra da Tijuca e em bairros próximos, em 2020. Segundo as apurações daquele período, as vítimas eram obrigadas a fornecer cartões bancários e senhas para que os criminosos realizassem saques.
Wilson foi preso em abril de 2023, durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Conforme o Disque Denúncia, ele possui registros no sistema prisional relacionados a crimes de roubo, tráfico de drogas e infrações ao Estatuto do Desarmamento.
Mais de 400 presos não retornaram
Informações sobre o paradeiro de Wilson podem ser repassadas ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177, que funciona 24 horas por dia. Também é possível fazer contato pelo aplicativo do serviço ou pelo WhatsApp, no mesmo número. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.
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