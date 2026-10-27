"Merreu" não voltou da saída do Dia das Crianças - Divulgação/ Disque Denúncia

"Merreu" não voltou da saída do Dia das CriançasDivulgação/ Disque Denúncia

Publicado 27/10/2026 16:42

Acusado de participar do assalto que terminou na morte de um capitão da Polícia Militar em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, Wilson de Oliveira Andrade Júnior, conhecido como “Merreu”, está foragido após não retornar à prisão depois de uma saída temporária pelo Dia das Crianças. O Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar a localizar o criminoso, que também é apontado como participante do roubo a uma loja de produtos oficiais do Flamengo, em Rio das Pedras, em 2019.

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Segundo as informações divulgadas pelo serviço, Wilson recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar em outubro deste ano e deveria retornar à unidade prisional até o dia 15, mas não se reapresentou. Ele cumpria pena em regime semiaberto e é procurado pela Divisão de Buscas e Recapturas (Recap), da Secretaria de Estado de Polícia Penal.



O caso que resultou na morte do capitão Stephan Contreiras ocorreu em maio de 2018. De acordo com as investigações, Wilson e um comparsa tentaram roubar a motocicleta do policial em Jacarepaguá. Após a reação do oficial, os criminosos atiraram contra ele e fugiram sem levar o veículo.

Segundo as informações divulgadas pelo serviço, Wilson recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar em outubro deste ano e deveria retornar à unidade prisional até o dia 15, mas não se reapresentou. Ele cumpria pena em regime semiaberto e é procurado pela Divisão de Buscas e Recapturas (Recap), da Secretaria de Estado de Polícia Penal.O caso que resultou na morte do capitão Stephan Contreiras ocorreu em maio de 2018. De acordo com as investigações, Wilson e um comparsa tentaram roubar a motocicleta do policial em Jacarepaguá. Após a reação do oficial, os criminosos atiraram contra ele e fugiram sem levar o veículo.

Roubo a loja do Flamengo







O procurado também é apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) e suspeito de envolvimento em sequestros-relâmpago na Barra da Tijuca e em bairros próximos, em 2020. Segundo as apurações daquele período, as vítimas eram obrigadas a fornecer cartões bancários e senhas para que os criminosos realizassem saques.



Wilson foi preso em abril de 2023, durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Conforme o Disque Denúncia, ele possui registros no sistema prisional relacionados a crimes de roubo, tráfico de drogas e infrações ao Estatuto do Desarmamento.

Em outubro de 2019, Wilson e outro homem teriam invadido uma loja de produtos oficiais do Flamengo , em Rio das Pedras, rendido funcionários e levado camisas, bonés, relógios e outros artigos. O prejuízo estimado foi de R$ 164 mil. Na época, vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram os assaltantes exibindo os itens roubados.O procurado também é apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) e suspeito de envolvimento em sequestros-relâmpago na Barra da Tijuca e em bairros próximos, em 2020. Segundo as apurações daquele período, as vítimas eram obrigadas a fornecer cartões bancários e senhas para que os criminosos realizassem saques.Wilson foi preso em abril de 2023, durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Conforme o Disque Denúncia, ele possui registros no sistema prisional relacionados a crimes de roubo, tráfico de drogas e infrações ao Estatuto do Desarmamento.

Mais de 400 presos não retornaram



Até as 22h de segunda-feira (26), 165 detentos beneficiados com a saída temporária pelo Dia das Crianças ainda não haviam retornado às unidades prisionais. Somados aos 174 que não voltaram após o benefício do Dia dos Pais e aos 69 da saída do Dia das Mães, o total chega a 408 foragidos.



Informações sobre o paradeiro de Wilson podem ser repassadas ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177, que funciona 24 horas por dia. Também é possível fazer contato pelo aplicativo do serviço ou pelo WhatsApp, no mesmo número. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa Wilson. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral