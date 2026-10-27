Vasos de flores e recipientes com água serão fiscalizados para evitar a proliferação do Aedes aegypti nos cemitériosCrédito: Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio
Durante as inspeções, as equipes de Vigilância em Saúde vão identificar depósitos que possam acumular água. Os recipientes serão esvaziados, descartados ou tratados com larvicida para impedir o desenvolvimento das larvas do mosquito.
A segunda etapa da operação, prevista para depois do feriado, terá atenção especial aos vasos e recipientes com flores deixados pelos visitantes nos túmulos, que podem se tornar focos do Aedes aegypti.
Entre os locais contemplados estão os cemitérios de São Francisco Xavier, no Caju; Jardim da Saudade, em Sulacap; São João Batista; Memorial do Carmo; Ricardo de Albuquerque; Inhaúma; Campo Grande; e Santa Cruz. Também receberão as equipes os cemitérios da Ordem Terceira da Penitência, Murundu, Israelita, Pechincha, Piabas, Guaratiba, São Francisco de Paula, Ingleses, Cacuia, Irajá e Jardim da Saudade, em Paciência.
Mais de 9,7 milhões de vistorias em 2026
Até 10 de outubro deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 9.728.581 vistorias em imóveis. No mesmo período, 1.330.015 depósitos que poderiam servir de criadouros foram tratados ou eliminados.
Em 2025, foram contabilizadas 12.297.072 visitas a imóveis, além do tratamento ou descarte de 1.684.674 recipientes com potencial para acumular água.
Moradores que identificarem possíveis focos do mosquito ou quiserem solicitar uma vistoria podem entrar em contato com a Central 1746.
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“É uma sensação de liberdade maravilhosa. Você sobe aqui e vê a cidade do Rio de Janeiro. A natureza é fenomenal, não tem como. É encantador”, afirmou.
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