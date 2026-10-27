Vasos de flores e recipientes com água serão fiscalizados para evitar a proliferação do Aedes aegypti nos cemitérios - Crédito: Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Vasos de flores e recipientes com água serão fiscalizados para evitar a proliferação do Aedes aegypti nos cemitériosCrédito: Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Publicado 27/10/2026 17:50 | Atualizado 27/10/2026 18:07

A presença de vasos de flores e recipientes que acumulam água nos túmulos acendeu o alerta para a prevenção da dengue nos cemitérios do Rio às vésperas do Dia de Finados. A Secretaria Municipal de Saúde vai vistoriar 20 espaços entre os dias 26 e 29 de outubro e de 3 a 6 de novembro para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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Durante as inspeções, as equipes de Vigilância em Saúde vão identificar depósitos que possam acumular água. Os recipientes serão esvaziados, descartados ou tratados com larvicida para impedir o desenvolvimento das larvas do mosquito.



A segunda etapa da operação, prevista para depois do feriado, terá atenção especial aos vasos e recipientes com flores deixados pelos visitantes nos túmulos, que podem se tornar focos do Aedes aegypti.



Entre os locais contemplados estão os cemitérios de São Francisco Xavier, no Caju; Jardim da Saudade, em Sulacap; São João Batista; Memorial do Carmo; Ricardo de Albuquerque; Inhaúma; Campo Grande; e Santa Cruz. Também receberão as equipes os cemitérios da Ordem Terceira da Penitência, Murundu, Israelita, Pechincha, Piabas, Guaratiba, São Francisco de Paula, Ingleses, Cacuia, Irajá e Jardim da Saudade, em Paciência.

Durante as inspeções, as equipes de Vigilância em Saúde vão identificar depósitos que possam acumular água. Os recipientes serão esvaziados, descartados ou tratados com larvicida para impedir o desenvolvimento das larvas do mosquito.A segunda etapa da operação, prevista para depois do feriado, terá atenção especial aos vasos e recipientes com flores deixados pelos visitantes nos túmulos, que podem se tornar focos do Aedes aegypti.Entre os locais contemplados estão os cemitérios de São Francisco Xavier, no Caju; Jardim da Saudade, em Sulacap; São João Batista; Memorial do Carmo; Ricardo de Albuquerque; Inhaúma; Campo Grande; e Santa Cruz. Também receberão as equipes os cemitérios da Ordem Terceira da Penitência, Murundu, Israelita, Pechincha, Piabas, Guaratiba, São Francisco de Paula, Ingleses, Cacuia, Irajá e Jardim da Saudade, em Paciência.

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Mais de 9,7 milhões de vistorias em 2026



As ações de prevenção às arboviroses ocorrem durante todo o ano, tanto em residências quanto em pontos estratégicos, como borracharias, ferros-velhos, depósitos de sucata, estabelecimentos de materiais de construção e garagens de ônibus.



Até 10 de outubro deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 9.728.581 vistorias em imóveis. No mesmo período, 1.330.015 depósitos que poderiam servir de criadouros foram tratados ou eliminados.



Em 2025, foram contabilizadas 12.297.072 visitas a imóveis, além do tratamento ou descarte de 1.684.674 recipientes com potencial para acumular água.



Moradores que identificarem possíveis focos do mosquito ou quiserem solicitar uma vistoria podem entrar em contato com a Central 1746.

Bondinho do Pão de Açúcar completa 114 anos

O Bondinho do Pão de Açúcar completa 114 anos nesta terça-feira (27), mantendo seu lugar entre as atrações turísticas mais conhecidas do Rio de Janeiro. Além da paisagem, o local reúne elementos da memória da cidade, da engenharia e da relação entre os cariocas e um dos principais símbolos naturais do município.

Para quem visita o local, a paisagem é um dos principais atrativos. O marceneiro e empreendedor Ian Gabriel, 33 anos, mora no Espírito Santo e costuma incluir o passeio no roteiro quando vem ao Rio visitar familiares. Ele contou que já esteve no Bondinho três vezes e considera a experiência especial.



“É uma sensação de liberdade maravilhosa. Você sobe aqui e vê a cidade do Rio de Janeiro. A natureza é fenomenal, não tem como. É encantador”, afirmou.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral