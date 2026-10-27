Motorista morre em grave acidente de carro na BR-101, na altura de São GonçaloReprodução/Redes sociais
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a gravidade do acidente. Em um dos vídeos, é possível ver o carro tomado pelas chamas e partes do veículo espalhadas pela pista, em frente à praça de pedágio.
Confira as imagens:
Motorista morre após carro capotar e pegar fogo na BR-101, em São Gonçalo, na tarde desta terça-feira (27) Crédito: Reprodução/Redes sociais https://t.co/2rFyDCItzN— Jornal O Dia (@jornalodia) October 27, 2026
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 14h20 para combater as chamas. Uma equipe de socorro da concessionária Arteris Fluminense, responsável pela administração da rodovia, também esteve no local, mas constatou a morte do motorista.
A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao se aproximarem do trecho e a respeitarem a sinalização das equipes que atuavam no atendimento.
Acidente na BR-116, em Nova Iguaçu
Durante o atendimento, as equipes identificaram um vazamento de óleo em um dos caminhões. Para garantir a segurança dos motoristas, as equipes aplicaram serragem no local e realizaram a limpeza da pista.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h06 para atender à ocorrência. As faixas ficaram temporariamente interditadas para o trabalho das equipes operacionais e a remoção dos veículos com retenção de aproximadamente 2 km. Após a limpeza da via, o tráfego acabou normalizado e a ocorrência, encerrada.
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