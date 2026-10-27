Motorista morre em grave acidente de carro na BR-101, na altura de São Gonçalo - Reprodução/Redes sociais

Motorista morre em grave acidente de carro na BR-101, na altura de São GonçaloReprodução/Redes sociais

Publicado 27/10/2026 18:00

Veja o vídeo abaixo. Um motorista, ainda não identificado, morreu em um grave acidente na BR-101, na altura da praça de pedágio de Manilha, entre São Gonçalo e Itaboraí, na tarde desta terça-feira (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro conduzido pela vítima capotou, bateu contra a barreira de proteção que divide os dois sentidos da rodovia e pegou fogo. O motorista não conseguiu sair do veículo e morreu no local.

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O acidente aconteceu na altura do km 299, em um trecho de pista dupla, no sentido Região dos Lagos. Devido à ocorrência, motoristas enfrentam um longo congestionamento no local. No sentido Niterói, o tráfego flui sem retenções.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram a gravidade do acidente. Em um dos vídeos, é possível ver o carro tomado pelas chamas e partes do veículo espalhadas pela pista, em frente à praça de pedágio.



Confira as imagens:

Motorista morre após carro capotar e pegar fogo na BR-101, em São Gonçalo, na tarde desta terça-feira (27) Crédito: Reprodução/Redes sociais https://t.co/2rFyDCItzN — Jornal O Dia (@jornalodia) October 27, 2026

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 14h20 para combater as chamas. Uma equipe de socorro da concessionária Arteris Fluminense, responsável pela administração da rodovia, também esteve no local, mas constatou a morte do motorista.



A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao se aproximarem do trecho e a respeitarem a sinalização das equipes que atuavam no atendimento. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 14h20 para combater as chamas. Uma equipe de socorro da concessionária Arteris Fluminense, responsável pela administração da rodovia, também esteve no local, mas constatou a morte do motorista.A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao se aproximarem do trecho e a respeitarem a sinalização das equipes que atuavam no atendimento.

Acidente na BR-116, em Nova Iguaçu

Um engavetamento envolvendo cinco veículos ocorreu na manhã desta terça-feira (27), no km 186,3 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no sentido Rio de Janeiro. A ocorrência envolveu uma carreta carregada com frango, um caminhão que transportava tinta e três automóveis de passeio. Não houve registro de vítimas.

Segundo a Ecovias Rio Minas, concessionária responsável pelo trecho, o motorista da carreta não manteve a distância de segurança ao se deparar com a retenção no trânsito, provocando uma sequência de colisões envolvendo cinco veículos: uma carreta carregada com frango, um caminhão que transportava tinta e três carros de passeio.



Durante o atendimento, as equipes identificaram um vazamento de óleo em um dos caminhões. Para garantir a segurança dos motoristas, as equipes aplicaram serragem no local e realizaram a limpeza da pista.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h06 para atender à ocorrência. As faixas ficaram temporariamente interditadas para o trabalho das equipes operacionais e a remoção dos veículos com retenção de aproximadamente 2 km. Após a limpeza da via, o tráfego acabou normalizado e a ocorrência, encerrada.