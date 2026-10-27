Idoso morre no Hospital Municipal Miguel Couto - Divulgação/ Redes Sociais

Idoso morre no Hospital Municipal Miguel CoutoDivulgação/ Redes Sociais

Publicado 27/10/2026 18:11

O idoso atropelado por um adolescente de 17 anos que conduzia uma bicicleta elétrica na passagem subterrânea do Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, morreu nesta terça-feira (27). Identificado como Laurentino Correa Barreto, de 72 anos, ele sofreu ferimentos na cabeça e chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.

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Em nota, a direção da unidade de saúde informou que, apesar dos esforços da equipe médica, Laurentino morreu.



Segundo o programa Aterro Presente, a vítima caminhava pelo subterrâneo, próximo à Rua Buarque de Macedo, quando foi atingida e bateu de cabeça no chão. Após o atropelamento, pessoas que presenciaram a ocorrência teriam contido e agredido o adolescente.



Agentes do programa intervieram para interromper as agressões e dispersar os envolvidos. O jovem, que apresentava lesões no rosto e na cabeça, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo, acompanhado pelos agentes.



Testemunhas relataram aos agentes uma suposta tentativa de furto envolvendo o adolescente, mas a equipe não presenciou o fato.



O caso foi registrado na 9ª DP (Catete), inicialmente como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. Em nota, a direção da unidade de saúde informou que, apesar dos esforços da equipe médica, Laurentino morreu.Segundo o programa Aterro Presente, a vítima caminhava pelo subterrâneo, próximo à Rua Buarque de Macedo, quando foi atingida e bateu de cabeça no chão. Após o atropelamento, pessoas que presenciaram a ocorrência teriam contido e agredido o adolescente.Agentes do programa intervieram para interromper as agressões e dispersar os envolvidos. O jovem, que apresentava lesões no rosto e na cabeça, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo, acompanhado pelos agentes.Testemunhas relataram aos agentes uma suposta tentativa de furto envolvendo o adolescente, mas a equipe não presenciou o fato.O caso foi registrado na 9ª DP (Catete), inicialmente como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

Estação de Botafogo recebe posto do Bilhete Único



Até o dia 6 de novembro, passageiros que precisam cadastrar ou reativar o Bilhete Único Intermunicipal (BUI) para garantir o benefício da Tarifa Social contam com um ponto de atendimento presencial na estação Botafogo do MetrôRio, na Zona Sul. A ação é promovida pela Prodata Mais Mobi, operadora da bilhetagem eletrônica do cartão Riocard Mais, e tem atendimento exclusivo de segunda a sexta, em dias úteis, das 8h às 17h.

A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso à Tarifa Social para os passageiros que têm direito ao benefício. Após a habilitação, a passagem de metrô e trem passa a custar R$ 5. Além do posto presencial em Botafogo, a habilitação ou reativação do BUI continua disponível de forma 100% digital pelo aplicativo Riocard Mais ou pelo site site.riobilheteunico.com.br.



O BUI é um benefício social aplicado nas tarifas de transporte público e concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio do cadastro do CPF. Para ter direito, o cidadão deve preencher os requisitos necessários, estar devidamente cadastrado e habilitado no programa do Bilhete Único Intermunicipal, além de possuir uma conta e um cartão Riocard Mais Expresso ou Riocard Mais Vale-Transporte.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral